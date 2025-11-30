Les Suisses sont appelés aux urnes ce dimanche 30 novembre pour voter sur deux objets fédéraux : l'initiative service citoyen et l'initiative pour l'avenir.

blue News et Keystone-ATS vous proposent un Live-Blog tout au long de la journée où vous trouverez tous les résultats, principales réactions ainsi que photos, vidéos et contenus issus des réseaux sociaux.