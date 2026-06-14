Le sommet du G7 s’ouvre à Evian dans un climat électrique, entre bras de fer diplomatiques et contestation dans la rue.

blue News et Keystone-ATS vous propose un suivi en direct des coulisses de ce rendez-vous, marqué notamment par la venue de Donald Trump et une grande manifestation à Genève.

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Keystone-SDA, ATS ATS

Vidéo sur le dispositif de sécurité du G7