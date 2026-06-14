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En direct - Live-Blog Sous haute tension, suivez le G7 d’Evian et les manifestations

ATS

14.6.2026 - 13:18

Le sommet du G7 s’ouvre à Evian dans un climat électrique, entre bras de fer diplomatiques et contestation dans la rue.

blue News et Keystone-ATS vous propose un suivi en direct des coulisses de ce rendez-vous, marqué notamment par la venue de Donald Trump et une grande manifestation à Genève.

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Keystone-SDA, ATS

14.06.2026, 13:18

14.06.2026, 13:28

Vidéo sur le dispositif de sécurité du G7

G7: un sommet sous haute sécurité

G7: un sommet sous haute sécurité

Plus de vingt ans après le G8 d'Evian, marqué par des violences et d'importants dégâts en Suisse, autorités françaises et helvétiques ont prévu un dispositif de sécurité maximale en vue du G7 dans la même ville (AFP).

14.06.2026