Incendie à Crans-Montana Live-blog : suivez les dernières infos en continu

Basile Mermoud

1.1.2026

Un incendie dans le bar «Le Constellation» a fait plusieurs dizaines de morts et de nombreux blessés ce matin à Crans-Montana. blueNews et Keystone-ATS vous proposent un live-blog pour suivre les derniers développements en direct.

Le bar «Le Constellation» sinistré, à Crans-Montana, ce matin.
Le bar «Le Constellation» sinistré, à Crans-Montana, ce matin.
AFP

Keystone-ATS

01.01.2026, 10:22

01.01.2026, 12:20

Tragédie en Valais. Des dizaines de morts dans l’incendie d’un bar à Crans-Montana

Tragédie en ValaisDes dizaines de morts dans l’incendie d’un bar à Crans-Montana

Crans-Montana : des dizaines de morts dans l’incendie d’un bar

Crans-Montana : des dizaines de morts dans l’incendie d’un bar

«Plusieurs dizaines» de personnes sont «présumées décédées» après l'incendie qui a ravagé le bar «Le Constellation» dans la nuit de Nouvel An à Crans-Montana.

01.01.2026

Les plus lus

Live-blog : suivez les dernières infos en continu
Incendie à Crans-Montana : «Un drame sans précédent pour le Valais»
Des dizaines de morts dans l’incendie d’un bar à Crans-Montana
Retraite, impôts, santé… : ce qui va changer en Suisse en 2026
Trump se lâche contre les Clooney et l’immigration en France
Guy Parmelin reporte son discours de Nouvel An