Live-blog : suivez les dernières infos en continu

Un incendie dans le bar «Le Constellation» a fait plusieurs dizaines de morts et de nombreux blessés ce matin à Crans-Montana. blueNews et Keystone-ATS vous proposent un live-blog pour suivre les derniers développements en direct.

Le bar «Le Constellation» sinistré, à Crans-Montana, ce matin. AFP

Keystone-ATS Basile Mermoud