La nouvelle formation Libertés et justice sociale (LJS) fait son entrée dans les délibératifs des villes de Vernier et de Meyrin. Selon les résultats anticipés, basés sur 95% des bulletins rentrés, elle obtient dimanche sept sièges à Vernier et trois à Meyrin.

A Vernier, seconde ville du canton de Genève, LJS prend notamment les trois sièges du Centre, qui est éjecté du Conseil municipal. En parallèle, la droite se renforce: le MCG (7), le PLR (5) et l'UDC (4) gagnent chacun un siège, tandis que les Verts en perdent trois (4) et le PS un (10). La liste Alternative, qui détenait trois sièges, ne se représentait pas.

LJS devrait aussi faire son entrée au délibératif de Meyrin, avec trois sièges. Le PS (7 sièges ) et les Verts (6) perdent chacun deux sièges, le PLR en perd un (4), tandis que le MCG se renforce avec deux sièges supplémentaires (5). Le Centre-les Vert'libéraux et l'UDC conservent chacun cinq sièges.

Allié aux Vert'libéraux à Veyrier, LJS passe la porte du Conseil municipal, avec un total de quatre sièges. Parti seul à Collonge-Bellerive, la formation obtient deux sièges, pris au PLR et au Centre.

En revanche, la formation de Pierre Maudet ne devrait pas réussir à entrer au Conseil municipal de la Ville de Genève, où elle obtient 5,98% des suffrages sur la base du vote par correspondance. Elle échoue aussi dans les villes de Versoix et Plan-les-Ouates.