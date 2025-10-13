  1. Clients Privés
Lausanne À la Riponne, le local d’injection fait grincer des dents les commerçants

ATS

13.10.2025 - 11:12

Les commerçants du centre de Lausanne, dénoncent une situation «devenue intenable» aux abords du local d'injection de la Riponne. Dans une lettre ouverte adressée au syndic et à la Municipalité, ils demandent une action urgente de la part des autorités.

L'antenne de l'Espace de consommation sécurisée (ECS) (ici la salle de repos présentée lors d'une visite de presse) a ouvert à la Riponne, au coeur de Lausanne, à fin mai 2024 (archives).
L'antenne de l'Espace de consommation sécurisée (ECS) (ici la salle de repos présentée lors d'une visite de presse) a ouvert à la Riponne, au coeur de Lausanne, à fin mai 2024 (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.10.2025, 11:12

«Depuis des mois, nous faisons preuve de patience, de dialogue et de bonne volonté. Pourtant, rien ou presque n’a été entrepris. Aujourd’hui, la survie de nos commerces et la vitalité même de la Riponne sont en jeu», écrit lundi dans un message aux médias le collectif «Ma Riponne va cracker», qui regroupe une trentaine de commerçants, restaurateurs, gérants de bars et usagers de la place.

La lettre ouverte décrit un quartier de la Riponne et des rues adjacentes transformés en «zones de non-droit», marquées par la présence constante de personnes en état de consommation avancée, de trafics visibles avec des «scènes choquantes» sous les yeux des passants, familles et touristes, ainsi que d'une «insécurité permanente», particulièrement marquée en soirée.

Actu et dicton du jour. «Froid à la Saint-Joseph, annonce pour bientôt...»

Actu et dicton du jour«Froid à la Saint-Joseph, annonce pour bientôt...»

Si les signataires reconnaissent que la prise en charge des addictions est un enjeu de santé publique, ils dénoncent «l’échec de l’implantation actuelle» de l’Espace de consommation sécurisé (ECS), ainsi que sa «gestion chaotique et ses conséquences désastreuses» pour les riverains, les commerçants et les habitants du centre-ville. «Nos commerces perdent leur clientèle. Nos employés ne se sentent plus en sécurité. Nos rues se vident de leur attractivité et de leur diversité», regrettent-ils.

Renforcement de la sécurité

Le collectif exige donc trois mesures, à commencer par un renforcement «immédiat et visible» de la sécurité autour de l'ECS et sur toute la place de la Riponne. Il demande également une révision complète de la gestion du local d'injection ainsi que la mise sur pied d'une concertation régulière et transparente avec les commerçants, les habitants et les associations du quartier.

Lausanne. Nouveaux aménagements à la Riponne dès l'été prochain

LausanneNouveaux aménagements à la Riponne dès l'été prochain

«La Municipalité ne peut plus se réfugier derrière de bonnes intentions, ni ignorer les signaux d’alerte répétés depuis des mois. Il en va non seulement de la crédibilité des politiques publiques, mais aussi de la survie d’un quartier central de notre ville, aujourd’hui laissé pour compte», estime encore le collectif.

Pour rappel, le local d'injection de la Riponne, a ouvert en mai 2024. Il s'agit d'une antenne-pilote de l'Espace de consommation sécurisée principal ouvert en 2018, et pérennisé, dans le quartier du Vallon. L'espace de la Riponne est destiné aux personnes se trouvant dans l'urgence de consommer. Il dispose de 17 places et peut accueillir plus de 100 personnes par jour.

