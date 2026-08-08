Une banderole portant plus de 60'000 noms de victimes recensées à Gaza a été installée samedi soir à Locarno, en marge du Festival du film. L’action, organisée par des associations pro-palestiniennes, entendait dénoncer «l’inaction et le mépris du droit».

La banderole, tenue par des militants, mesurait une soixantaine de mètres de long. Quelques dizaines de personnes ont participé à l'action, a constaté un journaliste de Keystone-ATS.

En marge du festival Locarno : une banderole avec 60'000 noms a été déployée pour Gaza

«Nous voulons donner une identité aux victimes, en grande majorité des civils, parmi lesquels du personnel de santé et des journalistes», ont déclaré dans un communiqué les collectifs à l’origine de l’action, dont Bénévoles tessinois·es pour la Palestine, l’association Swiss Healthcare Workers Against Genocide (SHWAG) et le Groupe 24 mai. Ils ont dénoncé «l’une des plus graves violations du droit international de notre époque, que nous devons refuser de normaliser».

La banderole, tenue par des militants, mesurait une soixantaine de mètres de long. Quelques dizaines de personnes ont participé à l'action, a constaté un journaliste de Keystone-ATS.

Les organisateurs de la manifestation ont encore appelé le Conseil fédéral à agir pour permettre l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza, faciliter l’accueil de victimes civiles en Suisse et envisager des sanctions contre des personnes, entreprises ou institutions impliquées dans des violations du droit international humanitaire. L’action est inspirée d’une initiative menée devant le Parlement des Pays-Bas.