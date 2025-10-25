  1. Clients Privés
Sans autorisation Des centaines de manifestants à Zurich contre «les requins de l'immobilier»

ATS

25.10.2025 - 15:49

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi après-midi à Zurich, sous une pluie battante, pour protester contre «les rénovations de luxe, les démolitions et la hausse des loyers. Elles n'avaient délibérément pas demandé d'autorisation pour manifester.

Personen demonstrieren gegen Wohnungsknappheit, am Samstag, 25. Oktober 2025 auf dem Roentgenplatz in Zuerich. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.10.2025, 15:49

«Les requins de l'immobilier ne nous demandent pas non plus notre avis lorsqu'ils augmentent notre loyer ou démolissent notre logement», expliquent, dans un communiqué, l'«Alliance pour le logement» et des cercles alternatifs de gauche. Sur les réseaux sociaux, ces derniers indiquaient que la manifestation devait être «colorée, bruyante et créative», mais qu'aucune confrontation n'était recherchée.

Il s'agit de la deuxième grande manifestation pour le logement à Zurich cette année. Au printemps, plusieurs milliers de personnes avaient défilé dans la ville, causant quelques dégâts matériels. A l'époque, une autorisation avait été délivrée.

