Le peuple suisse n'a pas été convaincu par les tentatives de réforme du Parlement sur le droit du bail. La «guerre de tranchées» entre propriétaires et locataires doit toutefois cesser, a demandé le conseiller fédéral Guy Parmelin.

Guy Parmelin a prévu, avec l'Office fédéral du logement, de faire prochainement le point sur la situation avec les locataires et les propriétaires, de sonder les intentions, puis de déterminer une stratégie. KEYSTONE

ATS

Le Conseil fédéral n'était pas convaincu non plus, a rappelé le ministre de l'économie dimanche devant les médias à Berne. Les deux révisions du droit du bail présentaient un déséquilibre en faveur des bailleurs. Manifestement, le peuple veut maintenir le fragile équilibre existant entre bailleurs et locataires et ne pas toucher à la protection en matière de congés.

Il y a cependant du pain sur la planche, a reconnu Guy Parmelin. «Notre droit du bail n'a pas changé depuis les années 1990, mais la Suise et les conditions du marché locatif ont beaucoup changé», notamment en matière de démographie, de loyers ou de résidences secondaires. Il faut adapter la législation aux réalités d'aujourd'hui.

Actant l'échec d'une première tentative de compromis entre défenseurs des propriétaires et ceux des locataires par manque de volonté de compromis, l'UDC vaudois estime toutefois que des solutions sont possibles. Le résultat serré du jour montre qu'il n'y a pas de grands vainqueurs ou de grands vaincus.

Guy Parmelin a prévu, avec l'Office fédéral du logement, de faire prochainement le point sur la situation avec les locataires et les propriétaires, de sonder les intentions, puis de déterminer une stratégie. Ce n'est pas le moment des ultimatums, mais «cette guerre des tranchées doit cesser».

nipa, ats