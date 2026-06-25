Le Tribunal fédéral donne raison à la ville de Zurich dans les restrictions imposées à l'offre d'appartements de fonction, en pleine pénurie du logement. Il a rejeté les recours déposés ces dernières années par quatre sociétés d'exploitation.

En pleine pénurie du logement, alors que le taux d'appartements vides à Zurich se situe en dessous de 0,1%, les appartements loués à long terme dans des quartiers attrayants sont menacés de disparition (image d'illustration).

Les autorités communales avaient décidé, en 2021, de mettre un frein à la transformation d'immeubles entiers en logements secondaires de fonctions dans les quartiers d'habitations. Pour ce faire, elles ont exclu ces appartements meublés du quota obligatoire de logements dans les zones habitables.

Dans leur arrêt publié jeudi, les juges fédéraux ont souligné que cette démarche ne violait pas le droit fédéral. Le droit privé fédéral permet aux communes de prendre des mesures d'intérêt public de ce type, estiment-ils.

L'intérêt public prime

En général, les appartements meublés de fonction sont loués pour de courtes périodes et pour des montants plus élevés que le niveau moyen des loyers dans le quartier. À Zurich, plusieurs firmes exploitent ce marché.

En pleine pénurie du logement, alors que le taux d'appartements vides à Zurich se situe en dessous de 0,1%, les appartements loués à long terme dans des quartiers attrayants sont menacés de disparition. Le poids de l'intérêt public dans la gestion de ce problème est donc lourd, avait déjà invoqué la justice zurichoise dans ses décisions d'appuyer la démarche des autorités.

Contrairement à l'avis des entreprises recourantes, le TF n'y voit pas, lui non plus, d'atteinte à la garantie de la propriété ou à la liberté économique. L'intérêt public, invoqué par les autorités, à intervenir dans ces droits fondamentaux est admissible, écrit la plus haute instance juridique suisse.

Dans des zones habitables, le quota de logements doit se composer obligatoirement et essentiellement de logements principaux, estime la ville de Zurich. Si ce quota est atteint, des logements de fonction sont admissibles en tant qu'offre d'infrastructure touristique.

Initiative contre Airbnb également

Fin 2025, Zurich comptait 5320 appartements secondaires de fonction, la plupart étant situés au centre-ville. En septembre dernier, la gauche y a fait aboutir une initiative populaire imposant une limitation de la durée de location d'appartements de fonction ou de type Airbnb à 90 jours par an. Cette pratique existe déjà à Genève, en terres vaudoises et à Lucerne.

L'exécutif municipal de Zurich soutient les objectifs de cette initiative. Il entend, toutefois, y opposer un contre-projet, notamment pour adapter le texte des initiants au règlement désormais reconnu sur le plan juridique.