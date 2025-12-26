  1. Clients Privés
Plainte déposée Logements de politiciens UDC zurichois badigeonnés

ATS

26.12.2025 - 13:41

Des inconnus ont barbouillé de slogans les entrées des immeubles d'habitation de représentants de l'UDC zurichoise. Les personnes concernées ont déposé une plainte pénale.

KEYSTONE

Keystone-SDA

26.12.2025, 13:41

L'UDC cantonale et municipale ont publié vendredi un communiqué commun. Interrogée par Keystone-ATS, la police de la ville de Zurich confirme au moins un cas. Pour l'instant, elle ne fournit pas de détails.

L'UDC soupçonne des extrémistes de gauche, dont l'objectif est l'intimidation. Elle exige que la police intervienne avec fermeté et que les autorités condamnent ces actes.

