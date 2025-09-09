  1. Clients Privés
Valais Loi climat : postulat des Vert-e-s douché par le plénum

ATS

9.9.2025 - 17:12

Le Valais n'aura pas de loi climat cantonale. Neuf mois après un précédent échec dans les urnes, le Grand Conseil a rejeté mardi motion déposée par les Vert-e-s et transformée en postulat.

Chef du groupe des Vert-e-s, Emmanuel Revaz a plaidé pour que le Valais se dote d'une base légale pour le financement des mesures climatiques (archives).
Chef du groupe des Vert-e-s, Emmanuel Revaz a plaidé pour que le Valais se dote d'une base légale pour le financement des mesures climatiques (archives).
ATS

Keystone-SDA

09.09.2025, 17:12

09.09.2025, 20:11

Le 24 novembre 2024, la population valaisanne refusait de se doter d'une loi climat par 55,83% des voix. Depuis lors, la catastrophe de Blatten en mai dernier a remis la question au coeur de l'arène politique.

«Les événements en lien avec les changements climatiques ont des conséquences directes pour la population dans des domaines tels que l'agriculture, la santé, la gestion de l'eau, le tourisme, l'économie ou la sécurité», ont souligné les députés Emmanuel Revaz et Céline Dessimoz et leur ancienne collègue Nathalie Cretton dans leur motion.

Selon eux, «les acteurs du territoire concernés par ces domaines vont devoir entreprendre des actions coûteuses pour s'adapter aux effets des changements climatiques, afin de poursuivre leurs activités et préserver la population valaisanne.»

«Nous ne demandons pas de moyens financiers pour une loi cantonale sur le climat bis, mais pour mettre en oeuvre la loi fédérale en la matière», a tenu à préciser Emmanuel Revaz.

Pour une base légale

La loi fédérale sur le climat et l'innovation fixe la neutralité carbone, en 2050, avec un objectif intermédiaire de 75% de réduction des émissions, en 2040. «Afin d'y parvenir, un certain nombre de mesures visant à réduire notre empreinte carbone doivent être entreprises par les cantons», estiment les écologistes.

Via leur texte, les Vert-e-s ont demandé au Conseil d'Etat de proposer une base légale, quelle que soit sa forme, permettant le financement de mesures d'adaptation aux effets des changements climatiques d'une part et de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'autre part.

Un parlement divisé

Lors des débats, Joël Fsicher (le Centre du Haut-Valais) a rappelé que le rejet dans les urnes de la Loi sur le climat en 2024 était lié «à la création d'un colosse démocratique. Ici on nous propose des mesures floues et un financement tout aussi flou.» Le PLR Alexandre Luy a dit ne pas vouloir d'une «Loi climat bis.»

«Il faut respecter le choix de la population», a ajouté Beno Kippel (UDC du Haut-Valais). Un avis partagé par son collègue de parti, Raphaël Filliez (UDC du Valais romand).

Parmi les voix discordantes, celles de Philipp Loretan. Pour le député NEO, «il faut créer un fond climat. Il y a nécessité d'agir.» Il a demandé aux Vert-e-s de transformer cette motion en postulat. Les écologistes ont accepté cette demande.

Au vote, le texte a été refusé par 64 voix contre 62 et 1 abstention..

