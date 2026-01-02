Des bouchons se sont formés au sud du tunnel du Gothard vendredi alors que les routiers rentraient du Tessin et de l'Italie après les fêtes de fin d'année. Ils atteignaient 13 kilomètres en fin de journée.

Les bouchons atteignaient 13 kilomètres en fin de journée (archives). Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa

Keystone-SDA ATS

Le temps d'attente est allé jusqu'à 2h10, indique le TCS sur X. L'Office fédéral des routes avait, mi-décembre, appelé les automobilistes à rester sur l'autoroute malgré les bouchons, le risque d'accident étant plus grand sur les routes annexes.