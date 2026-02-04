Loterie : de nombreux joueurs ne récupèrent pas leur gain

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

ALERTE : Le traditionnel test des sirènes est agendé mercredi dès 13h30 dans toute la Suisse. Le signal de l'alarme générale est un son oscillant continu diffusé pendant une minute. Si nécessaire, le test pourra être répété jusqu'à 14h00. La population ne doit prendre aucune mesure. Ce sera aussi l'occasion de vérifier la diffusion de messages via l'application Alertswiss.

POLICE : La ville de Lausanne présente mercredi la réforme de sa police municipale après l'affaire des messages racistes, sexistes, antisémites ou discriminatoires ayant circulé entre policiers lausannois sur le réseau social WhatsApp. Les autorités ont fait appel à l'ancien délégué du réseau national de sécurité et ancien commandant de la police neuchâteloise, André Duvillard, pour mener à bien cette réforme policière. Elles présenteront aussi la structure externe et confidentielle mise en place pour permettre aux policiers de signaler des comportements discriminatoires.

UKRAINE : Les négociateurs ukrainiens, russes et américains se retrouvent mercredi à Abou Dhabi pour faire avancer de difficiles pourparlers visant à mettre fin à quatre ans de guerre en Ukraine. Le premier cycle de ces discussions aux Emirats arabes unis avait eu lieu les 23 et 24 janvier, sans aboutir à une percée diplomatique. Les négociations butent sur la question des territoires. La Russie exige notamment que les forces ukrainiennes se retirent des zones de la région de Donetsk qu'elles contrôlent encore.

JEUX OLYMPIQUES : Les choses sérieuses commencent dès mercredi aux jeux Olympiques de Milan-Cortina, deux jours avant la cérémonie d'ouverture. Premiers athlètes suisses en lice, les époux Yannick Schwaller et Briar Schwaller-Hürlimann disputeront leur 1er tour du double mixte en curling à partir de 19h05 face à l'Estonie. En ski alpin, les cadors de la vitesse masculine, parmi lesquels les Suisses Marco Odermatt, Franjo von Allmen ou Alexis Monney, disputeront, quant à eux, le premier entraînement de la descente dès 11h30 à Bormio.

FOOTBALL : Les deux derniers quarts de finale de la Coupe de Suisse de football sont programmés mercredi soir. Stade Lausanne-Ouchy défie le FC Lucerne dès 19h15 à la Pontaise. L'autre match mettra aux prises St-Gall et Bâle à 20h15. Le club rhénan, largué à 13 points du premier Thoune en championnat, est le tenant du titre.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 4 février, c'est aujourd'hui la journée internationale de la fraternité humaine. Le dialogue entre tous les groupes religieux peut aider à faire mieux connaître et mieux comprendre les valeurs communes au genre humain. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/human-fraternity

Vu dans la presse

AFFAIRE EPSTEIN : Le criminel sexuel américain décédé Jeffrey Epstein s'intéressait à des villas de luxe dans les cantons de Zoug et de Lucerne, relate mercredi la Luzerner Zeitung. Les dossiers Epstein récemment publiés par le département américain de la justice révèlent que l'ancien dirigeant de basketball américain David Stern avait attiré l'attention d'Epstein sur la «villa Rose» à Meggen (LU) dans un email en 2010 et écrivait que l'achat de la propriété du négociant en matières premières Marc Rich pouvait se faire en toute discrétion, sans passer par une agence. Jeffrey Epstein a demandé si quelque chose s'était concrétisé, mais aucune réponse à cette question n'a été documentée. Les dossiers montrent aussi des indices de l'intérêt du délinquant sexuel pour une propriété dans le canton de Zoug.

ESPIONNAGE : La Suisse laisse venir sur son territoire de nombreux espions présumés malgré une menace croissante, rapportent mercredi le Blick, le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund, se référant au rapport annuel de la Délégation de contrôle de gestion du Parlement. Le document met en garde contre le fait que la Suisse devient de plus en plus un «point chaud» pour les services de renseignement. Le Service de renseignement de la Confédération recommande souvent de refuser l'entrée sur le territoire à des diplomates suspects, mais le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ne suit pas ces recommandations dans un nombre important de cas.

EMPLOI : La majorité des Français venant travailler en Suisse sont de sexe masculin, touchent un salaire 21% plus élevé que leurs homologues féminines et vivent très majoritairement en Haute-Savoie, selon un portrait-robot dressé mardi par Le Temps, qui se base sur les données de l'Office fédéral de la statistique (OFS) et du réseau français Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales. Au total, 236'400 frontaliers français étaient recensés en Suisse au troisième trimestre 2025, en hausse de 1,8% sur un an. C'est la première communauté professionnelle de ce type dans le pays, devant l'Italie et ses 62'000 frontaliers. Le canton de Genève en accueille le plus (48%), devant le canton de Vaud (19%), Bâle-Ville (8%), Neuchâtel (7% ) et le Jura (5%).

LOTERIE : De nombreux parieurs ne récupèrent pas leur gain après avoir gagné à un jeu de loterie, remarquent mercredi 24 Heures et la Tribune de Genève. «Pour l'ensemble des jeux proposés par la Loterie Romande, les gains non réclamés s'élèvent à environ 3 ou 4 millions de francs par an en fonction des années», indique dans les journaux Danielle Perrette, directrice de la communication de la LoRo. «Ils sont composés dans la grande majorité de petits gains inférieurs à 20 francs». Ces gains non encaissés deviennent caducs au bout de six mois et «viennent s'ajouter au bénéfice de la Loterie Romande, qui est intégralement distribué à des projets d'utilité publique dans les six cantons romands», ajoute Mme Perrette.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016) : plus de 100 millions de dollars américains sont dérobés sur le compte de la Bangladesh Bank auprès de la Federal Reserve Bank à New York City lors d'un vol électronique à grande échelle.

- Il y a 20 ans (2006) : la féministe américaine Betty Friedan succombe à un arrêt cardiaque le jour de son 85e anniversaire.

- Il y a 25 ans (2001) : décès du compositeur français d'origine grecque Iannis Xenakis ("Metastasis"). Il avait reçu le prix de Kyoto en 1997 et le Polar Music Prize en 1999, considéré comme un prix Nobel de musique officieux.

- Il y a 50 ans (1976) : un tremblement de terre fait plus de 23'000 morts au Guatemala.

- Il y a 90 ans (1936) : le chef nazi Wilhelm Gustloff est abattu par un jeune étudiant juif dans son appartement de Davos (GR). Il était un national-socialiste allemand et le chef du groupe national de l'organisation étrangère du NSDAP en Suisse. Sa mission était de préparer la Suisse à une prise de pouvoir par les nazis.

- Il y a 120 ans (1906) : naissance du pasteur luthérien allemand Dietrich Bonhoeffer, qui a participé activement à la résistance allemande contre le nazisme. Il a été exécuté en 1945 dans le camp de concentration de Flossenbürg.

- Il y a 130 ans (1896) : naissance de l'écrivain alémanique Friedrich Glauser, «père» du personnage de l'inspecteur Studer, qui a été transposé au cinéma. Il est décédé en 1938 à Gênes.

Le dicton du jour

«Le lendemain de Saint-Blaise souvent l'hiver s'apaise, mais si vigueur il reprend, pour longtemps on s'en ressent».