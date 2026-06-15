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Uri Loup isolé abattu dans la région de Wassen

ATS

15.6.2026 - 14:18

Les gardes-chasse uranais ont abattu un loup isolé à l'origine de dégâts dans une vallée près de Wassen. Le tir a été autorisé suite à des attaques du prédateur sur un alpage entraînant la mort de six moutons.

En début de semaine dernière, le canton avait autorisé le tir du loup après que le seuil de dommages fixé par la loi fédérale a été atteint (photo d'illustration).
En début de semaine dernière, le canton avait autorisé le tir du loup après que le seuil de dommages fixé par la loi fédérale a été atteint (photo d'illustration).
sda

Keystone-SDA

15.06.2026, 14:18

Le loup a été tiré dans la vallée de la Meien, sur la commune de Wassen, à proximité immédiate du lieu où des attaques avaient déjà été constatées sur le bétail, indiquent lundi les autorités uranaises. L'ordre a été exécuté vendredi passé.

Il s'agit d'un mâle isolé, selon le communiqué. La dépouille a été transportée au Centre de médecine des poissons et des animaux sauvages (FIWI) à Berne pour des examens complémentaires. En début de semaine dernière, le canton avait autorisé le tir du loup après que le seuil de dommages fixé par la loi fédérale a été atteint.

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