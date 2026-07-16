Canton d'Uri
Un loup solitaire abattu près de Silenen
Le loup avait tué six moutons dans le même domaine (archive).
sda
Le canton d'Uri a fait abattre un loup jeudi sur l'alpage de Vorder Bristen, situé sur la commune de Silenen (UR). Il en avait obtenu l'autorisation, il y a trois semaines, après que le canidé a tué six moutons dans le même domaine.
Solitaire, le loup abattu n'appartient pas à une meute, précise le département uranais de la sécurité. Il a été remis au Centre vétérinaire des animaux sauvages de l'Université de Berne.