Quatre-vingt-une attaques de loup ont été recensées en Valais, en 2025. C'est 31 de moins que l'année précédente (-28%). Le nombre de leurs victimes a également diminué, passant de 341 à 318 en un an (-7%).

En 2025, 81 attaques de loups ont été enregistrées en Valais (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

En 2025, 81 attaques ont été enregistrées sur le territoire cantonal, dont 48 dans le Haut-Valais et 33 dans le Valais romand, indique mercredi le Service cantonal de l'agriculture dans un communiqué. Au total, 318 animaux de rente ont été tués, soit 191 dans le Haut-Valais et 127 dans le Valais romand.

En comparaison, 112 attaques et 341 animaux prédatés avaient été enregistrés en 2024. Le Valais compte quelque 180 alpages exploités durant l'été par des éleveurs de petit bétail.

«La diminution globale du nombre d'attaques confirme l'efficacité des mesures de protection mises en oeuvre là où cela est possible», estime l'Etat du Valais. «Elle s'explique également par la réduction, y compris via des régulations, du nombre d'animaux présents sur les alpages ou par une durée d'estivage plus courte, visant à limiter les risques de prédation.»

Port de colliers GPS obligatoire

«En 2025, le Canton du Valais s'est fortement engagé dans la reconnaissance des chiens de protection des troupeaux cantonaux et dans l'adaptation du test d'aptitude au travail requis par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV)», précise le Service cantonal de l'agriculture.

«L'objectif est que ces tests puissent être réalisés directement sur les exploitations où les chiens travaillent, dans des conditions réelles.» Ces démarches se poursuivront en 2026.

Le port de colliers GPS deviendra également obligatoire pour tous les chiens de protection des troupeaux actifs sur le territoire valaisan, afin de garantir leur suivi.

De plus, pour la saison à venir, le canton investira plus d'un million de francs dans des mesures de protection des troupeaux, auquel s'ajoutent 160'000 francs destinés à la détention des chiens de protection et 700'000 francs pour le financement des aides-bergers, selon deux décisions en ce sens du Grand Conseil prises en décembre dernier.

Moyens financiers en hausse

En 2025, la protection des troupeaux en Valais a bénéficié d'un investissement global de 3 millions de francs. La participation du canton s'est élevée à 1,63 million de francs, le solde étant assuré par la Confédération.

Pour 2026, l'Etat du Valais investira plus de 1,8 million de francs dans la protection des troupeaux. Des moyens fédéraux viendront compléter cet investissement. L'enveloppe de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), dédiée à la protection des troupeaux en Valais, n'est pas encore connue, mais le taux de soutien passera de 50% à 80%, selon des conditions d'octroi qui restent à définir.

De son côté et comme les années précédentes, l'Office fédéral de l'agriculture soutiendra également les estivages par des contributions supplémentaires à hauteur d'environ 1 million de francs. Enfin, des contrôles seront réalisés afin de s'assurer que les subventions cantonales et fédérales sont octroyées conformément aux conditions définies.