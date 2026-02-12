En pleine campagne pour l’élection complémentaire au Conseil d’État vaudois, l’UDC s’est retrouvée au cœur d’une polémique. En cause : une image générée par intelligence artificielle montrant un drapeau vaudois truffé d’erreurs. Le post a depuis été supprimé.

Qui trouvera l'erreur dans ce post de l'UDC vaudoise ? Reddit/Switzerland

Dominik Müller Dominik Müller

Le 8 mars, les Vaudoises et Vaudois sont appelés aux urnes pour élire la ou le successeur de la conseillère d’État socialiste Rebecca Ruiz. Dans ce contexte, les partis multiplient les actions, aussi bien sur le terrain que sur les réseaux sociaux.

L’UDC Vaud a ainsi publié sur son compte Instagram une image générée par l'intelligence artificielle pour soutenir son candidat, Jean-François Thuillard.

La scène se voulait forte en symboles : un père et son fils face au lac Léman, sous un drapeau vaudois flottant au vent, accompagnés du slogan : « Nos valeurs ne sont pas négociables ! »

Pas moins de quatre erreurs sur le drapeau

Mais rapidement, des internautes ont relevé plusieurs erreurs dans la représentation du drapeau cantonal, comme l’a notamment signalé le média watson.

Première faute : les couleurs étaient inversées. Le drapeau vaudois doit être blanc en haut et vert en bas — l’image montrait l’inverse.

Deuxième erreur : la devise officielle « Liberté et Patrie » apparaissait tronquée. Le « et », qui relie les deux mots, avait disparu.

Troisième problème : l’inscription était répartie sur les deux bandes de couleur, alors qu’elle doit figurer uniquement dans la partie blanche supérieure.

Enfin, le format n’était pas conforme. Comme tous les drapeaux cantonaux suisses, celui du canton de Vaud est carré — et non rectangulaire.

Le post supprimé

Face aux critiques, la publication a été retirée. Cet épisode illustre les risques liés à l’utilisation de l’intelligence artificielle en politique : un outil rapide et percutant, mais qui peut aussi exposer à des erreurs symboliquement lourdes, surtout lorsqu’il s’agit d’un emblème cantonal.