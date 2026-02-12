  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Élection au Conseil d’État La grosse boulette de l’UDC: 4 erreurs sur le drapeau vaudois

Dominik Müller

12.2.2026

En pleine campagne pour l’élection complémentaire au Conseil d’État vaudois, l’UDC s’est retrouvée au cœur d’une polémique. En cause : une image générée par intelligence artificielle montrant un drapeau vaudois truffé d’erreurs. Le post a depuis été supprimé.

Qui trouvera l'erreur dans ce post de l'UDC vaudoise ?
Qui trouvera l'erreur dans ce post de l'UDC vaudoise ?
Reddit/Switzerland

Dominik Müller

12.02.2026, 10:30

12.02.2026, 10:35

Le 8 mars, les Vaudoises et Vaudois sont appelés aux urnes pour élire la ou le successeur de la conseillère d’État socialiste Rebecca Ruiz. Dans ce contexte, les partis multiplient les actions, aussi bien sur le terrain que sur les réseaux sociaux.

L’UDC Vaud a ainsi publié sur son compte Instagram une image générée par l'intelligence artificielle pour soutenir son candidat, Jean-François Thuillard.

La scène se voulait forte en symboles : un père et son fils face au lac Léman, sous un drapeau vaudois flottant au vent, accompagnés du slogan : « Nos valeurs ne sont pas négociables ! »

Pas moins de quatre erreurs sur le drapeau

Mais rapidement, des internautes ont relevé plusieurs erreurs dans la représentation du drapeau cantonal, comme l’a notamment signalé le média watson.

Première faute : les couleurs étaient inversées. Le drapeau vaudois doit être blanc en haut et vert en bas — l’image montrait l’inverse.

Deuxième erreur : la devise officielle « Liberté et Patrie » apparaissait tronquée. Le « et », qui relie les deux mots, avait disparu.

Troisième problème : l’inscription était répartie sur les deux bandes de couleur, alors qu’elle doit figurer uniquement dans la partie blanche supérieure.

Enfin, le format n’était pas conforme. Comme tous les drapeaux cantonaux suisses, celui du canton de Vaud est carré — et non rectangulaire.

Le post supprimé

Face aux critiques, la publication a été retirée. Cet épisode illustre les risques liés à l’utilisation de l’intelligence artificielle en politique : un outil rapide et percutant, mais qui peut aussi exposer à des erreurs symboliquement lourdes, surtout lorsqu’il s’agit d’un emblème cantonal.

Les plus lus

Les Moretti violemment pris à partie par des proches de victimes
«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
Ce faux e-mail de «Galaxus» vide votre compte en banque !
Jutta Leerdam, la «diva» néerlandaise qui casse les codes
La famille d'une victime porte plainte contre le président de commune

Plus d'informations

Arts. Le Grand Prix suisse d’art 2026 pour Gygi, Stadler et Theus

ArtsLe Grand Prix suisse d’art 2026 pour Gygi, Stadler et Theus

Grand Conseil – FR. Davantage d'argent pour encourager l'activité culturelle à Fribourg

Grand Conseil – FRDavantage d'argent pour encourager l'activité culturelle à Fribourg

18,44 francs l'heure. Genève vote sur un salaire minimum réduit pour les jobs d'été

18,44 francs l'heureGenève vote sur un salaire minimum réduit pour les jobs d'été