L’UDC tire à boulets rouges sur Mathias Reynard !

L'UDC du Valais romand dénonce de «graves dysfonctionnements» à l'Office cantonal de l'asile. Dans un communiqué publié jeudi, le parti exige des mesures immédiates et cible le conseiller d'Etat Mathias Reynard. Le canton admet des manquements.

L'UDC valaisanne s'en prend à l'Office de l'asile et au conseiller d'Etat Mathias Reynard (archives). ats

Keystone-SDA ATS

Citant le rapport annuel 2024 de l'Inspection cantonale des finances sur la gestion de l'Office de l'asile (OASI), l'UDCVr parle de dysfonctionnements systémiques, d'opacité financière, de conflits d'intérêts et de violations du cadre légal.

«C'est vrai, les procédures internes de l'Etat n'ont pas toutes été respectées, à plusieurs niveaux, et ce n'est pas acceptable», admet Jérôme Favez, le chef du Service de l'action sociale, contacté par Keystone-ATS. «Il faut prendre des mesures fortes pour rétablir les processus et s'assurer du respect de ceux-ci à l'avenir», ajoute-t-il.

«Les comptes sont justes»

Selon l'UDCVr, le rapport montre «un écart de 634'000 francs entre la caisse réelle et les écritures, et des régularisations opaques, comme les 300'000 francs inscrits en une seule opération». Et d'ajouter: «En 2023, près de 600 prestations médicales ont par ailleurs été payées à double, pour un total de 200'000 francs. Le phénomène persiste en 2024, avec 180 cas supplémentaires.»

Selon Jérôme Favez, «un écart entre la caisse et les écritures est dû à des retards de saisie, mais les montants dépensés sont justifiés, comme toutes dépenses faites.» Il explique qu'au fil de l'année, «les comptes sont justes, tenus avec du retard, mais justes.»

0,6% de doublons

Le Chablasien relève également qu'il «arrive que nous recevions la facture d'un prestataire médical qui l'envoyait également à la caisse maladie qui refacturait le montant à charge de l'OASI. Si les deux montants ont été payés, ils ont ensuite été récupérés par l'Office.» Cela correspond à 542 cas sur environ 90'000 factures médicales en 2023 (soit 0,6%).

L'UDCVr critique également le réengagement comme consultant externe, via sa propre société, d'un ancien responsable informatique pour 177'000 francs. Elle dépore encore un cas de fraude sociale à hauteur de plus de 200'000 francs qui s'est soldé par un acquittement.

Attaque frontale

Dans son communiqué, l'UDCVr exige «la mise sous tutelle immédiate» de l'OASI, avec un transfert de la comptabilité à l'Administration cantonale des finances ou à tout autre organe compétent. Elle réclame aussi «la suspension immédiate de mandats externes non validés et le lancement d'un audit externe indépendant portant sur la gestion du Service de l'action sociale.»

Enfin, l'UDCVr veut l'ouverture d'une enquête par la commission de gestion du Grand Conseil sur les responsabilités politiques et administratives du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture, dirigé par Mathias Reynard. Le ministre socialiste a «gravement failli à sa mission», estime le parti.

Comité de pilotage

«Dès la prise de connaissance du rapport de l'Inspection des finances, à la mi-avril, un plan de mesures a été défini par le Département et le Service», tempère Jérôme Favez. «Des mesures ont déjà été mises en oeuvre, comme la mise à jour des compétences financières.»

La semaine prochaine, l'OASI va proposer au Conseil d'Etat la création d'un comité de pilotage «afin de suivre et accompagner la mise à niveau des processus et procédures financières et RH.» En ce sens, un poste de collaborateur scientifique orienté «finances et système contrôle interne» a déjà été mis au concours. Mathias Reynard n'a pas souhaité directement s'exprimer sur ce dossier.