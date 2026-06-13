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Grève féministe Luttes féministes dans la rue à Lausanne pour le 14 juin

ATS

13.6.2026 - 16:52

Les manifestations de la Grève féministes se déroulent traditionnellement le 14 juin. Ici, en 2023 à Lausanne (archives).
Les manifestations de la Grève féministes se déroulent traditionnellement le 14 juin. Ici, en 2023 à Lausanne (archives).
ATS

«Parce que nos vies valent plus que leurs profits!»: les collectifs de la Grève féministe romands ont appelé à prendre les rues de Lausanne samedi, à l'aune du 14 juin. Le rendez-vous était donné dès 16h00.

Keystone-SDA

13.06.2026, 16:52

Formé sur la place de la Riponne, le cortège doit terminer sa course à l'esplanade de Montbenon vers 18h30, où stands, ateliers et DJ sets attendent les manifestantes et manifestants. Particularité de ce rassemblement, il se déroule pratiquement «à double», d'importantes mobilisations politiques ayant aussi lieu dimanche.

En plus des votations fédérales se déroulera ce dimanche la vaste manifestation «No G7» à Genève, pour laquelle les collectifs féministes se mobilisent tout autant. Tout le week-end, ils appellent à faire entendre leur colère et à lutter contre un «système d’oppression où le patriarcat, le capitalisme, le militarisme et le colonialisme s’alimentent mutuellement.»

La Grève féministe défilera d'ailleurs en tête à Genève au côté de la coalition NoG7.

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