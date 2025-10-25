  1. Clients Privés
Affaires étrangères Cassis partage ses impressions sur l'Irak au Koweït

ATS

25.10.2025 - 14:06

Le ministre suisse des affaires étrangères a partagé ses impressions sur l'Irak vendredi au Koweït. «J'ai senti qu'il y avait une volonté de construire une paix durable», a déclaré Ignazio Cassis à son homologue Abdullah Ali Al-Yahya lors d'une discussion de travail.

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis s'est entretenu avec son homologue du Koweït Abdullah Ali al-Yahya sur la situation au Moyen-Orient.
Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis s'est entretenu avec son homologue du Koweït Abdullah Ali al-Yahya sur la situation au Moyen-Orient.
ATS

Keystone-SDA

25.10.2025, 14:06

25.10.2025, 14:43

Les deux hommes ont échangé au lendemain de la visite du Tessinois à Bagdad. Le Koweït, qui avait été envahi en 1990 par l'Irak au début de la guerre du Golfe, observe avec attention l'évolution chez son voisin, a précisé à Keystone-ATS le chef de la communication du Département fédéral des affaires étrangères Nicolas Bideau, qui accompagne la visite.

M. Cassis s'est aussi entretenu sur le plan de paix à Gaza avec son homologue. Il y a un consensus clair sur le besoin de stabiliser le cessez-le-feu encore fragile et d'apporter de l'aide humanitaire, a expliqué M. Bideau.

Cette vision a été constatée tout au long de la tournée du conseiller fédéral au Proche et Moyen-Orient, qui s'est terminée au Koweït, après un passage en Jordanie et en Irak.

