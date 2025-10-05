  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Démanteler les conditions de travail» Maçons vaudois et fribourgeois annoncent une grève de deux jours

ATS

5.10.2025 - 10:12

Après leurs collègues fribourgeois, 900 maçons ont voté en faveur d'une grève de deux jours les 3 et 4 novembre. Ils dénoncent le «blocage» des négociations pour le renouvellement de la convention nationale (CN) du secteur principal de la construction.

Les maçons s'apprêtent à nouveau à monter aux barricades (archives).
Les maçons s'apprêtent à nouveau à monter aux barricades (archives).
sda

Keystone-SDA

05.10.2025, 10:12

Réunis à Lausanne vendredi soir, les maçons vaudois ont critiqué la volonté de la Société suisse des entrepreneurs (SSE) de «totalement démanteler leurs conditions de travail», a indiqué samedi le syndicat Unia dans un communiqué.

Les maçons jugent «inacceptables» les propositions de la délégation patronale, qui incluraient par exemple la semaine de travail de 50 heures, sans possibilité de calculer le temps des déplacements sur un chantier, la flexibilisation de 400 heures du temps de travail, ou le travail généralisé du samedi sans supplément.

Manque de personnel

«Avec ses propositions, la SSE marche sur la tête et va aggraver la situation de pénurie de main-d'oeuvre, dénonce Pietro Carobbio, responsable de la construction chez Unia Vaud. Le secteur de la construction est en effet confronté à un profond manque de personnel.

Par leur mobilisation, les maçons vaudois demandent à l'inverse des journées de travail moins longues, la fin du temps de déplacement non payé, une pause payée et une augmentation de salaire décente pour tous.

A Fribourg aussi

Avant les maçons vaudois, ce sont leurs collègues fribourgeois qui ont voté à l'unanimité une grève pour les 3 et 4 novembre. «Trop, c'est trop», ont-ils estimé lors d'une réunion en assemblée générale intersyndicale tenue le 27 septembre, avaient alors indiqué les syndicats Syna et Unia.

«Les maçons ont été scandalisés en découvrant les propositions de la SSE. Même des patrons trouvent ces revendications absurdes», a fait savoir Yannick Ferrari, membre de la direction régionale d’Unia Fribourg.

«La colère est immense face à l’arrogance et à l’entêtement de la SSE, précise les syndicats dans leur communiqué. La dernière date de négociation est planifiée le 28 octobre. Passé cette date, si aucun accord n’est trouvé, un vide conventionnel de la CN et de la CCT fribourgeoise est à prévoir dès le 1er janvier 2026.

Les plus lus

Jusqu’à 85'000 vaches abattues : la filière laitière suisse en crise
En Albanie, l'«enfer» des victimes de prostitution
Marc Marquez chute et inquiète, un «rookie» fait sensation !
Les clubs lémaniques à domicile face aux cadors alémaniques
L'irrigation traditionnelle au coeur d'un événement en Valais