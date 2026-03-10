  1. Clients Privés
Après une 9e édition record Magic Pass : six stations supplémentaires et une nouveauté majeure

ATS

10.3.2026 - 12:01

La 9e édition du Magic Pass, soit la saison 2025/2026, a battu tous les records. Au total, 321'400 abonnements ont été vendus, soit une hausse de 63% par rapport à la saison précédente (197'200). Le chiffre d'affaires se monte à plus de 128 millions de francs.

Keystone-SDA

10.03.2026, 12:01

10.03.2026, 13:17

La coopérative tablait sur une croissance de 35% et s'était fixée de dépasser la barre des 100 millions de chiffre d'affaires. «Objectifs pulvérisés», selon les responsables de la coopérative qui ont présenté le bilan de la saison mardi devant les médias à Berne.

Les chiffres de la répartition géographique témoignent d'une conquête de nouveaux marchés: si le canton de Vaud reste en tête avec 70'655 clients (+19%), le canton de Berne suit désormais de très près avec 69'881 abonnés (+186%). Les progressions enregistrées à Lucerne et à Obwald confirment «l'ancrage définitif» du forfait en Suisse centrale.

«Cette croissance de 63% démontre une adoption massive de notre produit en Suisse alémanique. Un concept né en Suisse romande séduit désormais à large échelle dans tout le pays. L'impact est concret sur le terrain, à l'image des stations de l'Oberland bernois qui enregistrent des fréquentations records cette saison», a affirmé le directeur de Magic Pass, Sébastien Travelletti.

Transports publics: nouveauté

Pour sa dixième édition anniversaire, Magic Pass franchit une nouvelle étape avec une offre Magic Travel en s'associant avec RailAway et l'Alliance SwissPass. Dès le 1er novembre 2026 et pour toute la saison hivernale, cinq trajets journaliers en transports publics reliant le domicile à la destination Magic Pass de son choix (valables exclusivement en Suisse) seront inclus sans supplément dans l'abonnement pour tous les détenteurs.

«Ce projet-pilote représente une économie significative pour chaque client et constitue une alternative concrète à la voiture afin de désengorger les vallées alpines», ont expliqué ses responsables.

Ce projet de mobilité durable bénéficie du soutien des cantons de Vaud et du Valais, qui concentrent à eux deux la majorité des entrées hivernales et par conséquent du trafic routier lié aux stations membres. Fort de cette base, Magic Pass a déjà entrepris des démarches auprès des autres cantons accueillant des destinations partenaires afin d'élargir le concept.

Tourisme quatre saisons

Pour 2026-2027, le réseau s'étoffera de six nouvelles stations et atteindra plus de 100 stations partenaires, dont dix en France et trois en Italie. Il s'agit de Klewenalp Stockhütte (NW), Sattel Hochstuckli (SZ), Hohe Winde (SO), Valbirse (BE), Bernex, dans le Chablais français et Domobianca en Italie (région de Domodossola).

A noter que 53 partenaires comptent également des remontées mécaniques ouvertes en été. Le modèle de tourisme annuel est désormais une réalité incontestable, souligne encore la coopérative. Durant l'été 2025, 961'201 entrées ont été comptabilisées contre 425'190 lors de l'exercice précédent. La fréquentation durant la belle saison représente désormais 20% des entrées totales annuelles.

Le sésame est mis en vente dès mardi au prix de 419 francs pour les adultes et 282 francs pour les enfants. Les prix sont garantis jusqu'au 8 avril à midi. Ils augmenteront ensuite par paliers.

