Maja Riniker, PLR argovienne, est présidente du Conseil national depuis sept mois. Dans un entretien avec Keystone-ATS, elle plaide pour plus de continuité à la tête des Chambres fédérales. Et explique pourquoi elle renonce à se lancer dans la course à la présidence du PLR.

La présidente du National Maja Riniker (PLR/AG) imagine une présidence plus longue à la tête des Chambres fédérales. sda

Keystone-SDA ATS

Après l'annonce de la démission du chef du PLR Thierry Burkart, Maja Riniker a été évoquée comme successeure potentielle. Mais pour elle, «le moment n'est pas opportun». Elle ne sera donc pas disponible pour être la prochaine présidente du parti.

La tâche l'attire, car on peut y façonner beaucoup de choses, mais elle renvoie aussi à sa mission actuelle: «Je suis encore présidente du Conseil national jusqu'au 1er décembre».

Elle se réjouit de pouvoir à nouveau faire de la politique de fond l'année prochaine et d'avoir à nouveau un peu plus de temps à côté: «J'ai trois adolescents à la maison, qui devraient être contents que leur mère soit à nouveau un peu plus souvent là.»

Pour une présidence plus longue

Jusqu'à la fin de l'année, Maja Riniker officiera encore en tant que première citoyenne de Suisse, un rôle qui lui plaît: le contact avec de nombreuses personnes, en particulier, lui convient. «C'est une très belle année».

En tant que présidente, Riniker dirige les séances du Conseil national et représente l'Assemblée fédérale en Suisse et à l'étranger. Dans le système parlementaire suisse, la présidence change chaque année.

Maja Riniker remet cela en question. La PLR plaide pour plus de continuité à la tête des Chambres: «Dans le contexte international, il serait certainement préférable que nous soyons en fonction pendant une période plus longue».

Selon Maja Riniker, ses homologues européens ne comprennent parfois pas pourquoi la Suisse confie chaque année la présidence du Parlement à de nouvelles personnes. «Je serais favorable à ce que la présidence du Conseil dure deux ans».

Selon elle, on resterait ainsi plus longtemps en dialogue avec les responsables étrangers. En politique, beaucoup de choses tournent autour des relations. «Je pense que si notre mandat durait plus longtemps, ce serait davantage profitable pour le pays».

Favoriser la diplomatie parlementaire

Cette soi-disant diplomatie parlementaire est parfois vue de manière critique par le public. Mais pour Mme Riniker, il y aurait plus d'avantages à ce que le Parlement soit impliqué dans les relations diplomatiques du Conseil fédéral et du Département fédéral des affaires étrangères.

Et de mentionner le conflit avec les Etats-Unis sur les droits de douane. Des discussions techniques sont actuellement en cours. «En tant que parlementaires, nous avons aussi des contacts avec les députés américains. Et ceux-ci peuvent avoir une influence sur le président ou ses conseillers», a expliqué la présidente du National. Cette opportunité doit être saisie.

Dans l'ensemble, Mme Riniker estime que la réputation de la Suisse à l'étranger est très positive. «La grande majorité respecte aussi notre neutralité.» Il s'agit simplement de l'expliquer à plusieurs reprises.

La présidente du National plaide pour plus de coopération de la Suisse en matière de sécurité. «Si la Suisse parvient à trouver une forme de coopération avec l'Europe au sein d'une architecture sécuritaire européenne qui soit compatible avec notre neutralité, alors nous devons explorer les possibilités de collaboration.» Les deux parties en profiteraient.

Leçons à tirer de l'affaire des F-35

En tant que présidente, Mme Riniker assume un rôle important, celui de lien entre le Parlement et la population. En tant que membre de la Commission de la politique de sécurité, elle est également responsable du dossier des avions de combat.

Dans l’entretien, elle fait preuve d’autocritique: «Nous devons nous demander si nous n’aurions pas dû consulter ou exiger certains contrats. Nous nous sommes fiés aux expertises demandées».

La Commission de gestion va maintenant se pencher sur le dossier en profondeur. «Selon les conclusions de l’enquête, nous devrons peut-être revoir notre position.»