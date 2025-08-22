Si la population suisse avait dû voter au mois d'août, elle aurait donné un oui assez solide tant à la loi sur l'e-ID qu'à la réforme de l'imposition de la propriété du logement selon un sondage SSR. Mais la formation de l'opinion n'est pas la même pour les deux objets

Si elle avait dû voter en août, la population suisse aurait donné une majorité solide tant à la loi sur l'e-ID qu'à la réforme de l'imposition de la propriété du logement selon l'étude gfs.bern (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

A cinq semaines du scrutin du 28 septembre, 58% des personnes interrogées auraient voté en faveur de la réforme des impôts immobiliers cantonaux sur les résidences secondaires. Elles auraient dit non à 33%, montre le sondage de l'institut gfs.bern publié vendredi. La loi sur l'e-ID aurait été quant à elle acceptée avec 60% de oui, contre 36% de non.

Le taux de formation de l'opinion est peu avancé concernant la réforme de l'imposition de la propriété du logement, notamment à cause du nombre d'indécis (9%). En revanche, il est considéré comme moyennement avancé pour l'e-ID car 58% des sondés ont déjà fait un choix ferme.

L'enquête a été réalisée entre le 4 août et le 18 août 2025 auprès de 13’761 titulaires du droit de vote. La marge d’erreur est de +/- 2.8 points de pourcentage.