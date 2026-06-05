  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sécheresse Malgré la pluie, le niveau des lacs et fleuves suisses reste bas

ATS

5.6.2026 - 14:38

La Suisse souffre de la sécheresse: le niveau de nombreux cours d’eau et lacs reste trop bas pour la saison, malgré les pluies tombées cette semaine. Le lac de Constance et le lac de Zoug sont particulièrement touchés.

Le niveau du lac de Constance est actuellement exceptionnellement bas pour la saison. (Archives)
Le niveau du lac de Constance est actuellement exceptionnellement bas pour la saison. (Archives)
ATS

Keystone-SDA

05.06.2026, 14:38

05.06.2026, 14:42

Malgré les précipitations tombées ces derniers jours, le débit de nombreux cours d’eau du Plateau reste faible, voire très faible pour la saison, selon les dernières mesures de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Les niveaux du Rhin supérieur, de la Reuss et de la Limmat demeurent notamment inférieurs aux valeurs habituelles pour cette période de l’année.

Le lac de Constance et le lac de Zoug affichent même des niveaux «très bas» en comparaison saisonnière, a indiqué une hydrologue de l’OFEV à l’agence Keystone-ATS. Cette situation s’explique par la sécheresse des derniers mois. Des températures temporairement supérieures à la moyenne ont également favorisé l’évaporation.

Fortes variations entre crues et basses eaux

Début juin, le niveau d’eau dans la partie occidentale du lac de Constance a atteint un minimum historique, avec des conséquences sur la navigation. Depuis fin avril, le tronçon du Rhin entre Stein am Rhein (SH) et Diessenhofen (TG) n’est plus navigable. Sur les lacs de Zoug et d’Ägeri, en revanche, le trafic lacustre a pu être maintenu malgré le faible niveau de l’eau, a indiqué jeudi la compagnie de navigation du lac de Zoug.

Les conditions météorologiques extrêmes ont de fortes répercussions sur les eaux non régulées, comme le lac de Constance ou le lac de Walenstadt. Selon Remo Rey, directeur de la Compagnie suisse de navigation sur l’Untersee et le Rhin (URh), les fortes variations entre hautes et basses eaux se sont accentuées ces dernières années, en particulier pour le lac de Constance et le Rhin supérieur.

A titre d’exemple, une alerte de crue du niveau de danger maximal avait été émise sur l’Untersee en juin 2024. Dix mois plus tard à peine, le niveau de l’eau atteignait un plus bas historique. «Il est difficile d’établir des prévisions fiables», souligne Remo Rey. L’URh cherche désormais des solutions pour adapter l’exploitation de ses bateaux aux faibles profondeurs afin de pouvoir continuer à naviguer même en période de basses eaux.

Le niveau des eaux va à nouveau baisser

A l’exception du lac de Constance et du lac de Walenstadt, la plupart des lacs suisses sont régulés. Cette gestion permet d’atténuer les effets des crues et des périodes d’étiage, tout en conciliant les besoins de la nature, de la navigation et de la production d’énergie.

Selon l’OFEV, les pluies des derniers jours ont provoqué une hausse temporaire des débits et du niveau des lacs dans les régions concernées. Les dernières prévisions montrent toutefois que les niveaux d’eau vont à nouveau diminuer dans les semaines à venir, ce qui risque d’aggraver la situation d’étiage.

Les plus lus

Nouvelles charges à l'encontre de Jessica Moretti
Un avion de Swiss obligé de tourner pendant des heures au-dessus de la mer
Laissé pour mort sur l'Everest, il est retrouvé vivant six jours plus tard
Urs Lehmann claque la porte de la FIS après moins d'un an !
La princesse Mette-Marit en attente d'une greffe pulmonaire
Drame de Crans-Montana : Nicolas Féraud sort de son mutisme après 126 jours