Alors que la sécheresse frappe durement l'agriculture suisse, les vignobles le long de la vallée du Rhin s'en tirent remarquablement bien. Dans les terroirs viticoles grisons, schaffhousois ou thurgoviens, on table sur un millésime d'exception.

La vigne tolère mieux le manque d'eau que d'autres cultures grâce à ses racines profondes (image d'illustration).

Aux Grisons, la sécheresse est bien perceptible, mais de manière hétérogène, explique à Keystone-ATS le commissaire viticole cantonal Walter Fromm. A l'ouest de Maienfeld et à l'est de Fläsch, les terroirs aux sols légers avec une faible capacité à retenir l'eau sont les plus exposés.

Les jeunes vignes y souffrent le plus, car leurs racines ne sont pas encore assez profondes, détaille l'expert. Le Pinot noir est aussi le plus sensible au stress hydrique, surtout pendant le développement des baies, tandis que le merlot se révèle plus robuste.

Pour préserver les vignes, on évite d'effeuiller trop fortement la zone des grappes afin de prévenir le coup de soleil. Les vignerons soignent aussi le sol pour limiter l'évaporation et adaptent les enherbements pour réduire la concurrence pour l'eau. Là où c'est autorisé, on irrigue ponctuellement.

Irrigation au goutte-à-goutte

La situation est similaire à Schaffhouse et en Thurgovie: les terroirs aux sols légers et graveleux souffrent, tandis que les sols profonds du Klettgau (SH) restent préservés, explique le commissaire viticole Hansueli Pfenninger. Il est responsable pour les deux cantons rhénans et agit comme conseiller pour le canton de Zurich.

Ici aussi les jeunes vignes (jusqu'à 6 ans) sont touchées par la sécheresse et doivent généralement être irriguées. Pour la variété Müller-Thurgau, la sécheresse peut poser problème et elle nuit au profil aromatique du Sauvignon Blanc.

Dans les sols perméables, on recourt de plus en plus à l'irrigation goutte-à-goutte, ce qui permet d'éviter une perte de qualité en période sèche, ajoute M. Pfenninger. Comme ailleurs, l'effeuillage reste modéré pour garantir l'ombre.

La sécheresse, un précieux allié

Paradoxalement, ce manque d'eau offre aussi des avantages majeurs, car il réduit le risque de maladies fongiques, en particulier du mildiou, explique M. Fromm. La chaleur favorise aussi la concentration en sucre.

Les raisins restent généralement en meilleure santé, car les risques de pourriture sont moindres. Jusqu'ici, les attaques ont été très modérées en 2026, et donc les traitements phytosanitaires nettement réduits, renchérit M. Pfenninger.

Les températures extrêmes profitent d'ailleurs jusqu'en Suisse centrale aux cépages tardifs comme le Merlot, le Blaufränkisch ou le Cabernet sauvignon, selon Nicole Theiler, commissaire viticole lucernoise. Elle rappelle que la vigne tolère mieux le manque d'eau que d'autres cultures grâce à ses racines profondes.

Grand cru en perspective

Les records de chaleur présagent aussi de vendanges précoces. Le long du Rhin, elles devraient débuter fin août comme en 2003 et 2018. Dans le canton de Zurich, le vignoble affiche une à deux semaines d'avance sur la moyenne pluriannuelle.

Les prévisions pour le millésime 2026 s’annoncent quant à elles prometteuses en l'absence de nouveaux extrêmes météo. Aux Grisons, si quelques pluies modérées surviennent encore, l'année égalera l'excellent millésime 2018, assure Walter Fromm.

Idem à Schaffhouse et en Thurgovie, pour autant que la vigne ne souffre pas excessivement de la soif. Selon le responsable, la qualité s'annonce exceptionnelle, comparable 2018 voire 2003.