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«Mobilisation de son électorat» Malgré sa défaite en votation, l'UDC continue de gagner du terrain

ATS

15.6.2026 - 12:32

Malgré sa défaite en votation, l'UDC avait tout de même des raisons de se réjouir dimanche. Dans les Grisons, le parti a fait son retour au gouvernement après 18 ans d'absence. C'est surtout au sein des parlements cantonaux que l'UDC a récemment gagné en influence.

Malgré sa défaite, le parti de Marcel Dettling pourrait avoir tiré profit des débats autour de l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» (archives).
Malgré sa défaite, le parti de Marcel Dettling pourrait avoir tiré profit des débats autour de l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» (archives).
ATS

Keystone-SDA

15.06.2026, 12:32

15.06.2026, 13:08

Lors des élections cantonales grisonnes, l'UDC a gagné dix sièges et est désormais la première force politique au Grand Conseil. Cela confirme une tendance observée à l'échelle nationale: depuis les élections fédérales de 2023, l'UDC a gagné au total 65 sièges dans les parlements cantonaux, selon une analyse de l'agence de presse Keystone-ATS publiée lundi.

Pour la politologue Sarah Bütikofer, de l'institut de recherche Sotomo, cette tendance s'explique notamment par la taille de l'UDC. «Lorsqu'elle mobilise bien son électorat, elle en tire profit». De l'autre côté du spectre politique, le PS a également gagné des sièges, mais a moins profité de la polarisation croissante.

Bien que le peuple ait rejeté l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions», l'UDC, en tant qu’initiatrice, a sans doute profité des discussions qui l’ont accompagnée. «Ces débats entraînent une mobilisation de son électorat et renforcent le parti lors des élections», explique Mme Bütikofer.

Immigration – Initiative UDC pour limiter l'immigration déposée

Immigration – Initiative UDC pour limiter l'immigration déposée

Le peuple votera sur l'initiative populaire «Pas de Suisse à 10 millions!». L'UDC a déposé mercredi à la Chancellerie fédérale 114'600 signatures réclamant un contrôle strict de l'immigration. D'ici à 2050, la Suisse ne doit pas compter plus de 10 millions d'habitants. Le Conseil fédéral et le Parlement devront prendre des mesures dès que la population résidante permanente dépasse les 9,5 millions, exige le texte. Si besoin, Berne devra résilier l'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE. Neuf mois ont suffi pour récolter les signatures nécessaires.

03.04.2024

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