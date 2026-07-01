Le Vatican avait lancé un ultime appel pour empêcher ces consécrations. Sans succès. Devant près de 15'000 fidèles réunis en Valais, la Fraternité Saint-Pie X est allée jusqu'au bout, au risque d'aggraver sa rupture avec l'Église catholique.

L’abbé suisse Pascal Schreiber, son homologue américain Michael Goldade et les abbés français Michel Poinsinet de Sivry et Marc Hanappier ont été ordonnés évêques, mercredi à Ecône (VS).

«Je vous supplie du fond du cœur : revenez sur votre décision.» L'appel du pape Léon XIV n'aura rien changé. Mercredi, à Ecône (VS), la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX) a consacré quatre nouveaux évêques sans l'autorisation du Vatican, franchissant une nouvelle étape dans son bras de fer avec Rome.

Pendant plus de quatre heures, près de 15'000 fidèles ont assisté à la cérémonie organisée sur le site historique de la fraternité, fondée en 1970 par Mgr Marcel Lefebvre. Les abbés Pascal Schreiber (Suisse), Michael Goldade (États-Unis), Michel Poinsinet de Sivry (France) et Marc Hanappier (France) ont reçu la consécration épiscopale. Des nominations qui ne seront pas reconnues par le Saint-Siège.

Un acte que Rome considère comme schismatique

Selon le droit canonique, toute consécration d'un évêque doit être autorisée par le pape. Pour le Vatican, procéder sans mandat pontifical constitue un acte de désobéissance grave pouvant entraîner un schisme.

Il y a encore quelques jours, puis une dernière fois lundi soir, Léon XIV avait tenté d'éviter cette issue. Dans une lettre adressée au supérieur général de la Fraternité, Davide Pagliarani, il écrivait: «Je vous demande et je vous prie de tout mon cœur: revenez sur vos pas.» Le souverain pontife estimait qu'un tel geste priverait les fidèles de la réception licite, voire parfois valide, de certains sacrements et rappelait que «déchirer la tunique sans couture du Christ est un péché d'une extrême gravité».

Ces appels sont restés lettre morte.

«Nous devons être prêts à payer n'importe quel prix»

La Fraternité rejette toute volonté de créer une Église parallèle. Son supérieur général, Davide Pagliarani, affirme que ces consécrations répondent uniquement à un «besoin concret à court terme pour la survie de la tradition». Avant cette cérémonie, la FSSPX ne comptait plus que deux évêques.

«Nous vivons ce sacre dans la joie et l'espérance, pas dans la polémique ou le ressentiment», a déclaré mercredi Davide Pagliarani. «Nous devons être prêts à payer n'importe quel prix pour servir l'Église.»

Selon lui, la Fraternité agit pour garantir l'administration des sacrements selon le rite traditionnel. «Nous parlons deux langages différents», a-t-il lancé en évoquant le Vatican. «Nous, nous voulons la foi et en face on parle avec un langage qui se situe à un autre niveau de l'intrusion, de l'écoute, de l'accompagnement et du dialogue.»

Une rupture ancienne avec Rome

La Fraternité Saint-Pie X est née à Ecône en 1970. Attachée à la messe tridentine célébrée en latin, elle rejette plusieurs réformes issues du concile Vatican II (1962-1965), qu'elle considère comme une dérive de l'Église catholique.

En 1975, Rome lui retire sa reconnaissance canonique. Treize ans plus tard, Marcel Lefebvre consacre déjà quatre évêques sans l'accord du pape Jean-Paul II. Les intéressés sont alors immédiatement excommuniés. Cette sanction sera levée en 2009 par Benoît XVI, tandis que le pape François rétablira dès 2015 la validité des confessions et des mariages célébrés par les prêtres de la Fraternité.

Aujourd'hui, la FSSPX revendique environ 720 prêtres et quelque 600'000 fidèles dans le monde. Les consécrations d'Ecône ouvrent toutefois une nouvelle période de fortes tensions avec le Vatican, qui considère désormais cet acte comme une rupture majeure dans les relations avec la communauté traditionaliste.