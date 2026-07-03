Les autorités soleuroises n'ont pas pris suffisamment conscience des risques dans le cas grave de maltraitance d'animaux à Ramiswil (SO), révélé en novembre dernier. Un rapport externe le soulève. Le Service vétérinaire a trop misé sur les mesures administratives.

Les risques de la maltraitance ont particulièrement été sous-estimés par les autorités vétérinaires par rapport aux spécificités de race des 122 chiens qui ont finalement été euthanasiés en raison de leur mauvais état de santé. Les autorités ont trop accordé de confiance à la propriétaire incriminée, observe le rapport externe présenté vendredi aux médias réunis à Soleure.

La détérioration de la situation dans l'exploitation de Ramiswil n'est, cependant, pas due à de mauvaises décisions ou à des failles au sein du Service vétérinaire. Ce dernier a saisi les chiens le 6 novembre dernier. Ils n'auraient pas forcément tous du être euthanasiés, selon le rapport. Les autorités ont aussi saisi 43 chevaux et deux chèvres. La propriétaire âgée de 57 ans est sous le coup d'une enquête pénale.