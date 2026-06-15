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Trois personnes toujours retenues Manif anti-G7 à Genève: 549 personnes appréhendées

ATS

15.6.2026 - 13:47

Au total, 549 personnes ont été appréhendées lors de la manifestation anti-G7, qui a eu lieu dimanche à Genève. Parmi ces personnes, 28 ont été acheminées dans les locaux de la police pour des vérifications. Trois personnes sont toujours retenues.

Au total, 549 personnes ont été appréhendées dimanche en marge de la manifestation anti-G7 qui a été infiltrée par près de 600 black blocs.
Au total, 549 personnes ont été appréhendées dimanche en marge de la manifestation anti-G7 qui a été infiltrée par près de 600 black blocs.
ATS

Keystone-SDA

15.06.2026, 13:47

15.06.2026, 14:07

Le chiffre de 549 a été révélé lundi au 12h45 de la RTS et confirmé à Keystone-ATS par le porte-parole de la police genevoise. Un communiqué détaillé sur le bilan sécuritaire est toujours attendu.

La manifestation a rassemblé 20'000 personnes, selon la police et 30'000 selon la coalition No G7. Environ 600 blacks blocs, qui avaient infiltré le cortège, ont commis des déprédations. Un policier a été légèrement blessé pendant l'intervention.

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