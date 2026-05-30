  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Déploiement policier Berne : des centaines d'antifascistes défilent sans autorisation

ATS

30.5.2026 - 17:15

Une manifestation antifasciste non autorisée a engendré un important déploiement policier samedi après-midi en ville de Berne. Le rassemblement a réuni plusieurs centaines de personnes.

En tête du cortège, l'inscription «Antifasciste, bien sûr» inscrite sur la banderole portée par des participants au visage masqué.
En tête du cortège, l'inscription «Antifasciste, bien sûr» inscrite sur la banderole portée par des participants au visage masqué.
ATS

Keystone-SDA

30.05.2026, 17:15

30.05.2026, 17:22

La forte présence policière avait surtout pour objectif d'éviter que cette manifestation ne passe devant le Palais fédéral où se déroulait un rassemblement, autorisé celui-là, de l'association «Prière pour la Suisse», qui a réuni quelque 200 participants. Il n'y a pas eu de débordement, mais la circulation, notamment des transports publics a été par moments fortement entravée, a constaté un journaliste de Keystone-ATS.

«Selbstverständlich antifaschistisch (Antifasciste, bien sûr)»

- Inscription sur la banderole des manifestant·e·s

Divers groupes d'extrême gauche avaient appelé à manifester, notamment contre un glissement à droite à l'échelle mondiale. Selon eux, la violence d'Etat et l'armement sont légitimés dans l'Etat bourgeois, tandis que les manifestations sont criminalisées. Et l'argent consacré aux budgets d'armement manque en fin de comptes aux infrastructures sociales et au système de santé.

Le Grand Conseil bernois doit débattre lors de sa session de juin d'une motion visant à interdire l'«Antifa». Le Conseil d'Etat soutient la demande du député UDC Thomas Fuchs.

«Rien n'aurait bougé». Refuser l'uniforme en 1989: récit d'un réfractaire à l'armée suisse

«Rien n'aurait bougé»Refuser l'uniforme en 1989: récit d'un réfractaire à l'armée suisse

En mars, le Conseil fédéral avait proposé le rejet d'une motion similaire émanant du Conseil national. Il avait justifié cette décision en arguant que l’"Antifa» n’était pas une organisation au sens strict du terme, mais un mouvement hétérogène, voire un réseau international informel dépourvu de structure organisationnelle claire.

Les plus lus

Suivez la demi-finale Suisse - Norvège en direct
«Ce genre de match doit être arbitré par un homme» : tollé et sanction à venir
Les Etats-Unis épuisent leurs réserves de pétrole... et doivent se préparer à une hausse des prix
Nidwald : un cycliste de 90 ans tué dans une collision avec un car postal
France : une baleine de 12 tonnes s’échoue sur une plage de l'Ile de ré
Aucun relâchement permis : la Nati anticipe une Norvège coriace