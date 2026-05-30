Une manifestation antifasciste non autorisée a engendré un important déploiement policier samedi après-midi en ville de Berne. Le rassemblement a réuni plusieurs centaines de personnes.

En tête du cortège, l'inscription «Antifasciste, bien sûr» inscrite sur la banderole portée par des participants au visage masqué. ATS

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La forte présence policière avait surtout pour objectif d'éviter que cette manifestation ne passe devant le Palais fédéral où se déroulait un rassemblement, autorisé celui-là, de l'association «Prière pour la Suisse», qui a réuni quelque 200 participants. Il n'y a pas eu de débordement, mais la circulation, notamment des transports publics a été par moments fortement entravée, a constaté un journaliste de Keystone-ATS.

«Selbstverständlich antifaschistisch (Antifasciste, bien sûr)» - Inscription sur la banderole des manifestant·e·s

Divers groupes d'extrême gauche avaient appelé à manifester, notamment contre un glissement à droite à l'échelle mondiale. Selon eux, la violence d'Etat et l'armement sont légitimés dans l'Etat bourgeois, tandis que les manifestations sont criminalisées. Et l'argent consacré aux budgets d'armement manque en fin de comptes aux infrastructures sociales et au système de santé.

Le Grand Conseil bernois doit débattre lors de sa session de juin d'une motion visant à interdire l'«Antifa». Le Conseil d'Etat soutient la demande du député UDC Thomas Fuchs.

En mars, le Conseil fédéral avait proposé le rejet d'une motion similaire émanant du Conseil national. Il avait justifié cette décision en arguant que l’"Antifa» n’était pas une organisation au sens strict du terme, mais un mouvement hétérogène, voire un réseau international informel dépourvu de structure organisationnelle claire.