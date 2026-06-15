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«Une opération policière inqualifiable» Manifestation anti-G7 à Genève : trois arrestations provisoires

ATS

15.6.2026 - 12:27

Selon un premier bilan, trois personnes ont été arrêtées provisoirement à l'issue de la manifestation anti-G7 qui a rassemblé plus de 20'000 personnes dimanche à Genève. Une «nasse» policière mise en place dans la soirée suscite l'indignation du collectif No G7.

Selon un premier bilan policier, trois arrestations provisoires ont eu lieu en marge de la manifestation anti-G7 qui a rassemblé entre 20'000 et 30'000 personnes dimanche à Genève.
Selon un premier bilan policier, trois arrestations provisoires ont eu lieu en marge de la manifestation anti-G7 qui a rassemblé entre 20'000 et 30'000 personnes dimanche à Genève.
ATS

Keystone-SDA

15.06.2026, 12:27

15.06.2026, 13:04

Dans un bilan provisoire livré sur les ondes de la RTS, le porte-parole de la police genevoise, Alexandre Brahier, indique que «28 personnes, neuf femmes et dix-neuf hommes, ont été amenées à la rétention, dont trois arrestations provisoires». Des chiffres plus précis sont attendus en début d'après-midi.

Selon les forces de l'ordre, «les dégâts sont relativement minimes par rapport au nombre de black blocs déterminés». Il y a notamment eu des vitres brisées, des abris de bus détruits et une voiture incendiée.

La police a mis en place une nasse en soirée entre le quai Wilson et l'avenue de France retenant près de 300 personnes, selon No G7, pendant plusieurs heures, dont des membres de l'équipe d'auto-protection et des organisateurs de la manifestation. Elles ont été libérées progressivement après des contrôles d'identité. Les dernières sont sorties lundi matin.

De nombreux témoignages relayés par No G7 dénoncent le manque d'eau et de nourriture pour les personnes retenues. No G7 fustige «une opération policière inqualifiable».

Provocations

Cette nasse policière suscite aussi des réactions politiques indignées. Le PS s'inquiète des conditions dans lesquelles cette opération s'est déroulée. «Des centaines de personnes ont été retenues durant toute une nuit alors que beaucoup n'étaient ni impliquées dans les violences ni soupçonnées d'avoir commis des infractions», relève le PS, qui demande un bilan complet.

La coalition No G7 relève une nouvelle fois de nombreux épisodes de provocations et de violences policières survenues en fin de manifestation. Elle fustige aussi l'usage répété de gaz lacrymogènes sur le cortège.

La manifestation a rassemblé 20'000 personnes selon la police et 30'000 selon la coalition No G7. Environ 600 blacks blocs, qui avaient infiltré le cortège, ont commis des déprédations.

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