  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Faire pression» Manifestation contre l'assainissement des finances à Fribourg

ATS

24.9.2025 - 19:43

Quelque 3000 personnes ont manifesté mercredi soir à Fribourg pour protester contre le Programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE). Ce dernier, finalisé tout récemment, doit déployer ses effets entre 2026 et 2028, avec 405 millions de francs d'économies.

La manifestation contre le programme d'assainissement des finances de l'Etat de Fribourg a davantage mobilisé mercredi que le premier rassemblement du 4 juin.
La manifestation contre le programme d'assainissement des finances de l'Etat de Fribourg a davantage mobilisé mercredi que le premier rassemblement du 4 juin.
sda

Keystone-SDA

24.09.2025, 19:43

Les protestataires ont délivré, après la manifestation du 4 juin qui avait réuni 2500 personnes, des revendications autour de la thématique «Non aux coupes salariales et budgétaires». Ou d'autres banderoles: «PAFE=Mort du service public», «Sauve l'HFR, un jour il te sauvera» et «Du personnel sacrifié, des services publics menacés».

Après les prises de parole sur l'emblématique place Georges-Python, le cortège s'est élancé en direction de l'Hôtel de Ville, la place abritant également dans l'Hôtel cantonal le siège du Grand Conseil, qui devra se saisir du dossier en octobre. Il est ensuite revenu au point de départ, avant la fin du rassemblement.

Action et grève

«L'objectif, c'est de faire pression sur le Conseil d'Etat et le Grand Conseil», a expliqué à Keystone-ATS Gaétan Zurkinden, secrétaire régional du Syndicat des services publics (SSP). «Pour renvoyer le PAFE à l'expéditeur». C'est aussi un signal en vue de la journée d'action et de grève du 1er octobre, estime-t-il.

En moyenne, avec les mesures touchant le personnel, pour une infirmière ou une enseignante primaire, c'est 10'000 francs de perdus en trois ans, a indiqué Gaétan Zurkinden. Sans compter toutes les coupes budgétaires qui touchent l'HFR et l'Université de Fribourg ainsi que les secteurs public et parapublic.

L'Etat de Fribourg affichait un effectif de plus de 12'800 postes en équivalents plein temps (EPT) à la fin de l'an dernier. Au total, la contribution demandée aux collaborateurs du canton, dont la masse salariale constitue 35% des dépenses, s’élèvera à 110 millions de francs, 13,1 millions de moins qu'initialement.

Les plus lus

Trump se défoule à l'ONU et marque un point surprenant avec la Suisse
Un documentaire sur la princesse norvégienne et son chaman crée des remous
Vol de motos à Prilly et course-poursuite sur l'autoroute A1!
«Carrousel d’argent» - Une banque privée suisse dans la tourmente
Ces changements de lois entreront en vigueur en Suisse en octobre
«Trump fait sa crise comme un enfant qui n'a pas eu son jouet»