Quelque 3000 personnes ont manifesté mercredi soir à Fribourg pour protester contre le Programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE). Ce dernier, finalisé tout récemment, doit déployer ses effets entre 2026 et 2028, avec 405 millions de francs d'économies.

La manifestation contre le programme d'assainissement des finances de l'Etat de Fribourg a davantage mobilisé mercredi que le premier rassemblement du 4 juin. sda

Keystone-SDA ATS

Les protestataires ont délivré, après la manifestation du 4 juin qui avait réuni 2500 personnes, des revendications autour de la thématique «Non aux coupes salariales et budgétaires». Ou d'autres banderoles: «PAFE=Mort du service public», «Sauve l'HFR, un jour il te sauvera» et «Du personnel sacrifié, des services publics menacés».

Après les prises de parole sur l'emblématique place Georges-Python, le cortège s'est élancé en direction de l'Hôtel de Ville, la place abritant également dans l'Hôtel cantonal le siège du Grand Conseil, qui devra se saisir du dossier en octobre. Il est ensuite revenu au point de départ, avant la fin du rassemblement.

Action et grève

«L'objectif, c'est de faire pression sur le Conseil d'Etat et le Grand Conseil», a expliqué à Keystone-ATS Gaétan Zurkinden, secrétaire régional du Syndicat des services publics (SSP). «Pour renvoyer le PAFE à l'expéditeur». C'est aussi un signal en vue de la journée d'action et de grève du 1er octobre, estime-t-il.

En moyenne, avec les mesures touchant le personnel, pour une infirmière ou une enseignante primaire, c'est 10'000 francs de perdus en trois ans, a indiqué Gaétan Zurkinden. Sans compter toutes les coupes budgétaires qui touchent l'HFR et l'Université de Fribourg ainsi que les secteurs public et parapublic.

L'Etat de Fribourg affichait un effectif de plus de 12'800 postes en équivalents plein temps (EPT) à la fin de l'an dernier. Au total, la contribution demandée aux collaborateurs du canton, dont la masse salariale constitue 35% des dépenses, s’élèvera à 110 millions de francs, 13,1 millions de moins qu'initialement.