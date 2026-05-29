Fin octobre 2024, la direction de La Poste Suisse annonçait vouloir réduire de 170 le nombre de bureaux de poste. Parmi ceux-ci, 14 se situent en Valais, dont six sont depuis devenus des agences postales. Un rassemblement de protestation s'est tenu vendredi à Sion.

Le Conseiller national Emmanuel Amoos (PS) a appelé à lutter contre le démantèlement en cours des bureaux de poste, en Suisse, à l'occasion d'un rassemblement, vendredi à Sion. ATS

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L’ex-régie fédérale dit vouloir fermer ces bureaux de poste à cause des réductions conséquentes des volumes des transactions aux guichets.

Le personnel valaisan de La Poste, organisé au sein du syndicat syndicom, ne l'entend pas de cette oreille. Il a appelé à se rassembler, vendredi après-midi, devant l'un des offices appelé à fermer à fin juin, soit celui de Sion 2. Seule une petite cinquantaine de personnes ont participé à l'événement.

Aucun licenciement annoncé

«L'idée était de se mobiliser pour sauver les emplois et de permettre aux personnes âgées de garder un lien avec leurs offices», a résumé Véronique Python, la présidente de la section Valais de syndicom.

Par ailleurs, la structure syndicale voit d’un œil critique l’attribution de tâches du service universel à des filiales partenaires. «Ce transfert constitue un affaiblissement du service public, car ces agences postales ne disposent pas du personnel qualifié et ne peuvent pas proposer des prestations de qualité à tous», souligne le syndicat.

«Jusqu’à présent, en Valais, les fluctuations naturelles et les départs à la retraite ont permis d’absorber la suppression de postes. Notre objectif reste de continuer à éviter les licenciements dans la mesure du possible», a précisé, pour sa part, Stefan Dauner, le porte-parole du géant jaune, interrogé par Keystone-ATS.

Un profond clivage gauche-droite

La démarche de syndicom a également eu une résonance politique. Le Conseiller national Emmanuel Amoos (PS) s'est mobilisé, vendredi, «contre le démantèlement du service public» et notamment la fermeture de l'une des deux postes de la Ville de Sion. Un bureau de poste «qui avait tout de même une bonne clientèle».

«Désormais, plus aucun office de poste n'est à l'abri d'une fermeture», poursuit le politicien, inquiet pour l'avenir. «A chaque annonce de ce type, la classe politique locale se mobilise, malheureusement, ce n'est pas le cas des partis majoritaires aux Chambres fédérales». Un vrai clivage gauche-droite dénoncé par Emmnanuel Amoos.

Transféré à partir du 30 juin

Egalement présent vendredi, le vice-président de la Ville de Sion Christian Bitschnau a rappelé l'ensemble des démarches politiques effectuées pour lutter contre la fermeture de ces offices, notamment celui de Sion Nord. Juste avant Noël 2024, le Conseil général de la capitale valaisanne avait soutenu une résolution contre ladite fermeture. Une motion du Grand Conseil avait également été soutenue par la majorité du Parlement, en 2025 et d'autres démarches ont eu lieu au niveau de l'Union des villes suisses. «Nous avons fait tout ce qui était possible», estime l'élu du Centre du Valais romand.

Dès le 30 juin, la poste de Sion 2 sera remplacée par une agence située dans un centre commercial, à proximité. «C'est au moins une solution qui aura l'avantage de proposer davantage d'heures d'ouverture», résume Christian Bitschnau.

Recherche d'alternatives

«Nous ne voulons pas supprimer des filiales sans alternatives», a rappelé Stefan Dauner. «Nous les transformons, prioritairement en filiales, sous forme de partenariats. En complément, nous misons sur le service à domicile pour assurer le service universel. La Poste s’engage à maintenir un réseau solide et couvrant l’ensemble du territoire – avec environ 2000 sites desservis dans toute la Suisse.»

Six solutions trouvées

Ces derniers mois, des contrats ont été conclus avec des structures locales (commerces, banque, notamment) situées à Mörel, St-Léonard, St-Nicolas, Orsières et Sion Nord (Sion 2). Ces filiales partenaires seront progressivement opérationnelles entre juin et cet automne. Ce sera le cas, dès lundi, à Mörel. L'agence postale de Simplon-Village, elle, est déjà en fonction depuis août 2025.

Par contre, aucun accord n'a été trouvé pour huit offices de poste, soit ceux situés à Chippis, Evolène, Grimisuat, Lens, Munster, Nendaz, Troistorrents et Vouvry. Des discussions sont toujours en cours.

Ailleurs en Romandie

Outre les 14 en Valais, 19 fermetures sont prévues dans le canton de Vaud, 11 à Neuchâtel, 9 à Fribourg, 8 dans le Jura, 5 à Genève et 7 dans le Jura bernois et à Bienne, selon les chiffres de La Poste, datant d'octobre 2024.

En novembre 2024, 45 communes ont créé «l'Alliance des communes romandes contre la fermeture des bureaux de poste.» Parmi elles figurent les dix communes du Valais romand touchées par cette annonce. A fin mars 2026, le canton comptait 42 bureaux de poste, 88 filiales avec partenaires et 106 structures de service à domicile.