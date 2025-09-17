  1. Clients Privés
Vaud Manif contre la sortie de l'Ecole de commerce des gymnases

ATS

17.9.2025 - 17:44

Une petite manifestation a eu lieu mercredi en fin de journée à Lausanne pour protester contre la sortie de l'Ecole de commerce des gymnases vaudois. Quelque 80 personnes se sont rassemblées à la rue de la Barre devant les bureaux du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) et de son ministre Frédéric Borloz.

Le ministre vaudois de l'éducation Frédéric Borloz a annoncé en mai dernier qu'à partir de la rentrée 2026, le cursus d'Ecole de commerce ne pourra plus se faire en gymnase comme actuellement, mais uniquement dans les écoles professionnelles commerciales de Lausanne, d'Aigle et de Nyon (archives).
ATS

Keystone-SDA

17.09.2025, 17:44

Sous l'égide des syndicats SSP Vaud et SUD-Education, les participants – des enseignants de gymnases et d'écoles professionnelles – se sont réunis pour «renouveler les demandes de négociations quant à la sortie de l'Ecole de commerce plein temps des gymnases du canton et ses conséquences dans l'enseignement postobligatoire». Selon un décompte de Keystone-ATS, ils étaient environ 80 personnes.

Les syndicats dénoncent toujours une décision «unilatérale et opaque» de la part des services de M. Borloz. Ils regrettent «la fin de non-recevoir du DEF à leurs revendications», écrivent-ils dans un communiqué, soit l'ouverture de négociations, des garanties sur le transfert des enseignants touchés et leurs conditions de travail ainsi que le maintien de l'ensemble des savoirs fondamentaux et disciplinaires dans l'enseignement de l'Ecole de commerce.

Elèves actuels pas touchés

Le gouvernement a annoncé en mai dernier qu'à partir de la rentrée 2026, le cursus d'Ecole de commerce (en trois ans pour obtenir le CFC et une année supplémentaire pour la maturité) ne pourra plus se faire en gymnase comme c'est le cas actuellement, mais uniquement dans les écoles professionnelles commerciales de Lausanne, d'Aigle et de Nyon.

Selon le Canton, cette décision vise à «renforcer les synergies entre l'Ecole de commerce et le second cursus permettant d'obtenir un CFC d'employé de commerce (en quatre ans) et s'effectuant déjà en école professionnelle». Il s'agit ainsi aussi de «clarifier les filières de formation, en particulier celle concernant les métiers du commerce, et à renforcer la position de l'Ecole de commerce comme voie privilégiée vers les formations supérieures en gestion».

Les élèves déjà engagés dans l'Ecole de commerce au sein d'un gymnase pourront continuer leur formation en restant dans le même établissement jusqu'en 2029.

