Environ un millier de personnes se sont rassemblées samedi en début d'après-midi devant le site qui pourrait accueillir la future ambassade de Chine dans le centre de Londres, a constaté un journaliste de l'AFP. L'action visait à protester contre ce projet.

Pékin souhaite déplacer son ambassade, souhait vivement critiqué par les Londoniens. imago images/IP3press

Keystone-SDA ATS

Depuis plusieurs années, la Chine tente de déplacer son ambassade du quartier huppé de Marylebone vers un site historique à deux pas de la Tour de Londres et du célèbre Tower Bridge enjambant la Tamise. Le projet suscite une levée de boucliers de la part de riverains, de militants des droits humains et autres voix critiques à l'égard de Pékin.

Entourés d'une forte présence policière, certains brandissaient des pancartes sur lesquelles étaient écrit des slogans comme «Le PCC (parti communiste chinois) vous surveille, stop à la méga-ambassade», ou encore «De l'espace pour la liberté d'expression».

Opposition aussi chez les conservateurs

Des députés du parti conservateur étaient également présents. «Il s'agit de l'avenir de notre liberté et pas seulement du site de l'ambassade de Chine à Londres», a affirmé à des journalistes le député et ancien ministre conservateur Tom Tugendhat. Il craint une «augmentation de l'espionnage économique» et une «augmentation du musèlement des opposants au parti communiste chinois» au Royaume-Uni.

Les manifestants, dont des personnes issues des diaspora hongkongaise, tibétaine, ouïghoure ou encore des dissidents chinois, veulent montrer que le site est «inapproprié (...) car il n'y a pas assez d'espace pour des manifestations sûres» devant le bâtiment, selon un communiqué publié en amont du rassemblement par un collectif d'organisations de défense des droits de l'homme et l'Alliance interparlementaire sur la Chine, un groupe d'élus européens transnationaux.

En 2022, le conseil du quartier de Tower Hamlets, dont dépend le site, avait rejeté le projet d'ambassade, annoncée comme la plus grande du Royaume-Uni. Le gouvernement travailliste, qui a le dernier mot, a annoncé qu'il se prononcerait prochainement.