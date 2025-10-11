Manifestation pro-palestinienne tendue en ville de Berne

Une manifestation contre la guerre à Gaza a rassemblé plusieurs milliers de participants samedi à Berne. Des pétards et des engins pyrotechniques ont été allumés et lancés, notamment en direction des forces de l'ordre.

Des personnes tiennent des banderoles et agitent des drapeaux palestiniens sur la Place fédérale devant le bâtiment du Parlement lors d’un rassemblement non autorisé en solidarité avec le peuple palestinien à Berne samedi. ATS

Keystone-SDA ATS

«Shame on you» (honte à vous), ont scandé des manifestants, qui ont fait face à une police mobilisée en force, avec l'appui de policiers d'autres cantons, a constaté sur place une journaliste de Keystone-ATS.

En tête du cortège figuraient des personnes masquées. Arrivés devant le Palais fédéral, dont le périmètre avait été bouclé, les participants à cette manifestation non autorisée ont essuyé les jets des canons à eau et les gaz lacrymogènes utilisés par la police pour les repousser. Les forces de l'ordre ont expliqué sur X que les manifestants avaient tenté de forcer les barrages. La police a fait état de dégâts et prévenu qu'aucun nouveau défilé ne serait toléré au centre-ville.