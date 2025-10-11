Manifestation pro-palestinienne tendue en ville de Berne

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Honte à vous!» Manifestation pro-palestinienne tendue en ville de Berne

ATS

11.10.2025 - 17:09

Une manifestation contre la guerre à Gaza a rassemblé plusieurs milliers de participants samedi à Berne. Des pétards et des engins pyrotechniques ont été allumés et lancés, notamment en direction des forces de l'ordre.

Des personnes tiennent des banderoles et agitent des drapeaux palestiniens sur la Place fédérale devant le bâtiment du Parlement lors d’un rassemblement non autorisé en solidarité avec le peuple palestinien à Berne samedi.
Des personnes tiennent des banderoles et agitent des drapeaux palestiniens sur la Place fédérale devant le bâtiment du Parlement lors d’un rassemblement non autorisé en solidarité avec le peuple palestinien à Berne samedi.
ATS

Keystone-SDA

11.10.2025, 17:09

11.10.2025, 17:13

«Shame on you» (honte à vous), ont scandé des manifestants, qui ont fait face à une police mobilisée en force, avec l'appui de policiers d'autres cantons, a constaté sur place une journaliste de Keystone-ATS.

En tête du cortège figuraient des personnes masquées. Arrivés devant le Palais fédéral, dont le périmètre avait été bouclé, les participants à cette manifestation non autorisée ont essuyé les jets des canons à eau et les gaz lacrymogènes utilisés par la police pour les repousser. Les forces de l'ordre ont expliqué sur X que les manifestants avaient tenté de forcer les barrages. La police a fait état de dégâts et prévenu qu'aucun nouveau défilé ne serait toléré au centre-ville.

Palestine. Pour le Hamas, un désarmement du mouvement est «hors de question»

PalestinePour le Hamas, un désarmement du mouvement est «hors de question»

Les plus lus

Manifestation pro-palestinienne tendue en ville de Berne
Le conte monégasque : Vacherot dompte un Djokovic affaibli !
Cinq d’affilée : Tadej Pogacar assoit encore un peu plus son règne
Découvrez les notes des joueurs de la Nati
Plus de 70 bénévoles mobilisés pour nettoyer les maisons épargnées
Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto