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Partis politiques Manifestation souverainiste et contre-manifestation à Lucerne

ATS

9.5.2026 - 16:03

Nicolas Rimoldi, président de Mass-Voll (à gauche) et Petar Petrov, le politicien bulgare de «Renaissance"», réunis à Lucerne.
Nicolas Rimoldi, président de Mass-Voll (à gauche) et Petar Petrov, le politicien bulgare de «Renaissance"», réunis à Lucerne.
ATS

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi sur la Kurplatz à Lucerne à l'appel de Mass-Voll, l'organisation connue notamment pour son opposition aux mesures anti-Covid. Elles protestaient contre les accords institutionnels entre l'UE et la Suisse.

Keystone-SDA

09.05.2026, 16:03

De nombreux drapeaux suisses ont été brandis, a constaté un journaliste de Keystone-ATS.

Les autorités étaient sur le qui-vive, car une contre-manifestation était organisée simultanément, de l'autre côté du lac, à l'appel d'une alliance de gauche. Cette dernière protestait contre la présence annoncée aux côtés de Mass-Voll de militants qualifiés d'extrême-droite, en provenance notamment de Bulgarie et de Hongrie.

Le PS de la ville de Lucerne avait lancé une mise en garde le mois dernier, et les Vert-e-s avaient demandé le retrait de l'autorisation de manifester pour Mass-Voll.

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