  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Suisse Des manifestations contre le régime iranien à Berne et Zurich

ATS

13.1.2026 - 21:29

Des manifestations ont eu lieu mardi à Zurich et Berne pour protester contre le régime iranien. Plusieurs centaines de personnes ont participé à un rassemblement à Zurich, tandis qu'à Berne, la police est intervenue devant l'ambassade d'Iran.

Des centaines de personnes ont manifesté pacifiquement mardi à Zurich contre le régime iranien.
Des centaines de personnes ont manifesté pacifiquement mardi à Zurich contre le régime iranien.
ATS

Keystone-SDA

13.01.2026, 21:29

A Zurich, elles étaient plusieurs centaines de personnes mardi soir sur l'Europaplatz, près de la gare centrale, a constaté un photographe de Keystone-ATS. La manifestation autorisée, organisée par Free Iran Switzerland, s'est déroulée dans le calme. Ce groupe milite pour la fin de la République islamique, indique son site web.

Les manifestants ont clairement exprimé leurs revendications quant aux changements nécessaires en Iran. Plusieurs effigies du Guide suprême Ali Khamenei ont été brûlées. De nombreux drapeaux de l'époque du shah, renversé par la révolution islamique de 1979, étaient également visibles.

Utilisation de gaz irritant à Berne

A Berne, la police a en revanche dû intervenir devant l'ambassade d'Iran, faisant usage de gaz lacrymogène dans l'après-midi. L'atmosphère était «tendue», a indiqué la police cantonale bernoise dans un communiqué publié mardi soir.

Les participants au rassemblement non autorisé devant l'ambassade d'Iran ont d'abord refusé d'obtempérer à l'ordre de dégager immédiatement la voie de circulation. Le communiqué fait également état d'un «incident médical». Une équipe d'ambulanciers a pris en charge la personne concernée.

Gouvernement. L'Iran a coupé internet en raison d'«opérations terroristes»

GouvernementL'Iran a coupé internet en raison d'«opérations terroristes»

Avant l'intervention de la police, trois hommes s'étaient introduits illégalement dans l'enceinte de l'ambassade. L'un d'eux a été interpellé, contrôlé et conduit au poste de police. Les deux autres sont toujours en fuite, selon le communiqué.

Milliers de morts en Iran

Depuis plus de deux semaines, les Iraniens manifestent contre le régime autoritaire de la République islamique. Les protestations, déclenchées par une crise économique, ont désormais pris une ampleur nationale. De violentes émeutes et des troubles généralisés ont éclaté dans les villes. Les forces de sécurité ont réagi avec brutalité.

Ce sont les pires manifestations qu'ait connues l'Iran depuis des années. Les organisations de défense des droits humains ont fait état de plusieurs milliers de morts mardi.

Les plus lus

Le capitaine du navire «n'a rien fait» pour éviter l'accident
Le «fils adoptif» des Moretti raconte la nuit de l’enfer
Crans-Montana : un juriste suisse pris à partie en direct à la télévision italienne
Hiver 2026-2027 : un retour en Suisse et beaucoup plus de courses
Suivez le slalom dames en direct
Credit Suisse condamné à verser plus de 900'000 euros à une ex-salariée