«Libérez le Rojava» Manifestations pro-kurdes à Sion vendredi et à Zurich samedi

ATS

24.1.2026 - 16:11

Une manifestation pro-kurde non autorisée s’est tenue vendredi soir à Sion. Ce défilé a réuni une centaine de personnes, selon la Police cantonale valaisanne. Samedi, quelque 800 personnes ont défilé à Zurich.

Une nouvelle manifestation pro-kurde s'est déroulée samedi après-midi à Zurich.
Une nouvelle manifestation pro-kurde s'est déroulée samedi après-midi à Zurich.
ATS

Keystone-SDA

24.01.2026, 16:11

A Sion, «si la manifestation n’était pas autorisée, elle s’est déroulée d'une manière pacifique. Elle n'a ni entravé la circulation, ni la sécurité des commerces», a précisé samedi la police valaisanne à Keystone-ATS. Le cortège a défilé entre la gare et l'avenue de France, l'une des principales artères du chef-lieu du Vieux-Pays.

Samedi après-midi, une nouvelle manifestation s'est déroulée à Zurich. Plus de 800 personnes se sont rassemblées dès 15h00 sur l'Helvetiaplatz, selon un décompte d'un photographe de Keystone-ATS sur place.

Les participants protestaient contre l'avancée des forces syriennes dans les zones kurdes, remettant en cause les espoirs d'autonomie des habitants. Un cessez-le-feu est actuellement en vigueur, mais les deux camps s'accusent mutuellement de violations. L'actuel président syrien Ahmad al-Chareh veut placer toutes les régions de Syrie sous l'autorité de son gouvernement.

Au nom de «Free free Rojava» (libérez le Rojava – le Kurdistan syrien), des milliers de Kurdes ont manifesté ces derniers jours dans plusieurs villes de Suisse.

