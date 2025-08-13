En Suisse alémanique, Manor s’apprête à céder ses magasins alimentaires à Coop

Les grands magasins Manor concentrent leur offre dans le segment alimentaire sur les seules régions latines du pays, au détriment de la Suisse alémanique. La maison-mère genevoise prévoit de ce fait de céder graduellement à Coop ses sites de Rapperswil, Emmen et Bâle, entre début 2026 et début 2027.

La distribution des collaborateurs devrait être reprise par Coop, à des conditions au moins équivalentes à leurs contrats actuels (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Invoquant pour l'heure une simple «intention», le communiqué diffusé mercredi n'en assure pas moins une reprise par l'autre géant orange de la distribution de tous les collaborateurs des trois supermarchés concernés, à des conditions au moins équivalentes à leurs contrats actuels.

La Suisse romande ne sera pas non plus totalement épargnée, Manor prévoyant de louer la surface du supermarché de Morges à Migros dès le milieu de l'an prochain. Le cas échéant, les collaborateurs se verront proposer un reclassement à l'interne dans la région.