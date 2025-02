La Police judiciaire fédérale manque d'effectifs d'investigation, surtout pour lutter contre les organisations criminelles, comme la mafia. Cette situation se répercute sur le Ministère public de la Confédération (MPC), qui pourrait ouvrir plus de procédures pénales s'il était davantage soutenu.

L'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (AS-MPC) s'inquiète de ce constat, «au vu de la situation en matière de criminalité», a-t-elle indiqué dans un rapport d'inspection de la collaboration entre le MPC et la Police judiciaire fédérale (PJF), publié jeudi. Elle pointe aussi une faible priorisation de la criminalité économique par la Police judiciaire fédérale et des procédures qui tendent à être plus longues.

Cela est également dû à des ressources insuffisantes dans ce domaine, puisque celles-ci sont régulièrement affectées à d'autres domaines d'infractions ayant besoin d'elles de façon plus urgente. L'AS-MPC recommande d'avoir suffisamment d'effectifs pour répondre quantitativement et qualitativement aux besoins d'investigations du MPC.

Tant que cela ne sera pas le cas dans tous les domaines d'infractions, certaines mesures de police judiciaire nécessaires ne seront pas mises en place, souligne l'AS-MPC. «Cela n'est pas défendable dans un Etat de droit», ni sous l'angle juridique ni sous celui de la politique criminelle. A court et moyen terme, cela met en danger la sécurité de la Suisse, qui pourrait devenir un refuge pour les criminels.

Recommandations

L'autorité de surveillance formule trois recommandations. Il s'agit d'identifier et de corriger les lacunes dans l'application de la convention de collaboration avec la PJF. Le MPC doit redonner plus de poids à cette convention.

Il doit aussi définir les domaines d’infractions dans lesquels il attend des activités de la Police judiciaire fédérale, dans le cadre des investigations autonomes de police judiciaire, afin que davantage d'infractions soient dénoncées. Il s'agit de fixer les priorités d'investigation.

Enfin, il faut renforcer l’organe commun, l'Etat-major de gestion des ressources. Des échanges directs et réguliers entre les représentants du MPC et de la PJF doivent être garantis en son sein. L'an dernier, les séances ont eu lieu une fois par mois, alors que la convention de collaboration prescrit une fréquence de réunion hebdomadaire.

La Police judiciaire fédérale n'est pas soumise à la surveillance de l'AS-MPC. Ainsi, ces recommandations et leur mise en oeuvre par le MPC ne peuvent remédier sur le fond au manque d'effectifs.

L'autorité de surveillance appelle le Département fédéral de justice et police et l'Office fédéral de la police (fedpol) à agir. Elle estime que, dans certains domaines d'infractions, la PJF devrait compter deux à trois fois plus d’enquêteurs fédéraux dotés des compétences techniques requises.

Problème pas nouveau

Le problème n'est pas nouveau. Le MPC et fedpol ont déjà relevé par le passé le manque de ressources.

En avril dernier, le procureur général de la Confédération Stefan Blättler avait indiqué que, vu le nombre et «la complexité croissante» des procédures, il était impératif d'engager plus de personnel. Il avait dit être en contact avec le Parlement à ce sujet.

Il y a un peu plus d'un mois, avant de quitter son poste, la directrice sortante de fedpol Nicoletta della Valle avait mis en garde contre la réduction financière pour la sécurité intérieure. «Toutes les polices, les procureurs et les enquêteurs manquent de moyens.»

Dans le rapport de l'AS-MPC, le chiffre de 1,6 enquêteur fédéral par procureur a été avancé. Le nombre d’enquêteurs fédéraux manquants s'élève même à 200, selon des déclarations de la directrice de fedpol. Leur nombre a chuté de 10% au cours des dix dernières années.