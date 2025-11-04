  1. Clients Privés
Marchés Oui unanime pour la vente d'alcool distillé à l'emporter

ATS

4.11.2025 - 15:43

Les vignerons et arboriculteurs vaudois pourront prendre des commandes et vendre à l'emporter des boissons alcoolisées distillées sur les marchés et lors de manifestations. Le Grand Conseil a accepté mardi à l'unanimité une modification de la loi sur les auberges et débits de boissons (LADB) proposée par le Conseil d'Etat.

Le but de la nouvelle loi vaudoise est de permettre aux municipalités d'autoriser les prises de commandes et la vente à l'emporter de tous types de boissons alcoolisées, y compris distillées, dans le cadre des autorisations de manifestations, de foires ou de marchés qu'elles délivrent (archives).
ATS

Keystone-SDA

04.11.2025, 15:43

04.11.2025, 15:53

L'objectif est précisément de permettre aux municipalités d'autoriser les prises de commandes et la vente à l'emporter de tous types de boissons alcoolisées – tant fermentées que distillées – dans le cadre des autorisations de manifestations, de foires ou de marchés qu'elles délivrent.

Jusqu'ici, Vaud était l'un des derniers cantons romands qui n'avait pas adapté sa législation à de telles possibilités. La députée libérale-radicale Laurence Cretegny avait déposé une motion pour rectifier le tir, arguant qu'il était par exemple possible de vendre de la damassine ou de l'absinthe sur d'autres marchés romands. Son texte avait été largement accepté en plénum en octobre 2024.

Actuellement, l'autorisation ne peut valoir que pour les boissons alcoolisées fermentées, à savoir la bière, le cidre et le vin, ce qui exclut de cette possibilité les boissons alcoolisées distillées. Ce projet de modification de la loi proposé par le gouvernement vise ainsi à mettre en valeur la production locale et artisanale, à uniformiser la pratique en la matière entre les différents cantons et à éviter une distorsion de concurrence avec les autres commerces.

En plénum, le projet de loi n'a fait l'objet d'aucun débat et a été approuvé à l'unanimité. A noter que le principe de l'interdiction de la vente itinérante de boissons alcoolisées, lui, est maintenu.

