  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ukraine Marco Rubio et Steve Witkoff à Genève dimanche

ATS

22.11.2025 - 16:42

Le secrétaire d'Etat Marco Rubio et l'émissaire du président Donald Trump Steve Witkoff piloteront la délégation américaine dimanche à Genève. L'objectif est d'aboutir à une solution qui puisse être rapidement approuvée par les présidents américain et ukrainien.

L'émissairre du président américain Donald Trump, Steve Witkoff, et le secrétaire d'Etat Marco Rubio vont rencontrer les Ukrainiens dimanche à Genève (archives).
L'émissairre du président américain Donald Trump, Steve Witkoff, et le secrétaire d'Etat Marco Rubio vont rencontrer les Ukrainiens dimanche à Genève (archives).
ATS

Keystone-SDA

22.11.2025, 16:42

22.11.2025, 16:45

«Notre intention est d'obtenir le meilleur accord possible pour les Ukrainiens», a affirmé à Keystone-ATS un responsable américain. Le secrétaire américain en charge de l'armée Daniel Driscoll a déjà atterri samedi à Genève.

En revanche, la source américaine affirme qu'aucune rencontre avec des représentants européens n'est prévue à ce stade lors de ces pourparlers qui auront lieu à la mission américaine à Genève et sont prévus sur une journée seulement. Ni aucun engagement avec la presse.

Une discussion avec les Russes doit avoir lieu plus tard. La délégation ukrainienne sera emmenée par le chef de l'administration présidentielle Andreï Yermak.

Les plus lus

«Trouvez quelqu'un qui vous regarde comme Trump regarde Mamdani»
Bolsonaro aurait tenté de casser son bracelet électronique!
Le sort funeste de la famille allemande à Istanbul n'est-il pas un cas isolé?
Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
Kiev et Washington prévoient des pourparlers en Suisse dimanche
Elle envoie un chat par la poste!