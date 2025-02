Marges excessives : le directeur de Coop rejette les critiques

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Points forts du jour

FRANCE : Le premier ministre français François Bayrou devrait échapper mercredi à une sixième motion de censure, déposée cette fois-ci par le parti socialiste. Ce dernier reproche au gouvernement de «céder aux passions tristes de l'extrême droite». Le texte, qui sera examiné en fin d'après-midi, n'a aucune chance d'aboutir, faute d'avoir le soutien du Rassemblement national.

NUCLÉAIRE : Au deuxième jour d'une visite au Japon, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, se rend mercredi à la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. Il veut y contrôler la décontamination des sols, 14 ans après le tsunami qui avait frappé la centrale, faisant fondre les systèmes de refroidissement et provoquant la pire catastrophe nucléaire depuis celle de Tchernobyl en 1986. Le démantèlement global de l'installation doit durer plusieurs décennies.

UKRAINE : Ce mercredi débute à Rostov-sur-le-Don, en Russie, le procès de huit personnes accusées de l'attentat du pont de Crimée en octobre 2022. Cette infrastructure clé et symbolique reliant la Russie à la péninsule ukrainienne annexée en 2014 par Moscou avait été partiellement détruite par une énorme explosion attribuée à un camion piégé. L'attaque avant fait au moins trois morts.

FOOTBALL : Les quatre derniers matchs de barrage retour de la ligue des champions de football sont au menu de mercredi soir. Le choc de la soirée opposera Real Madrid à Manchester City, qui s'était incliné 3-2 à domicile. Borussia Dortmund, vainqueur 3-0 à l'aller, reçoit quant à lui Sporting Lisbonne. Enfin, Paris Saint-Germain et la Juventus de Turin, victorieux respectivement 3-0 et 2-1 il y a une semaine, affrontent Brest pour le premier et PSV Eindhoven pour le second.

Vu dans la presse

RICHESSE : La Suisse est un pays plus inégalitaire que les Etats-Unis, révèle une étude relayée mercredi par Le Temps. Le groupe des 1% des Suisses les plus riches détient 42% de la fortune nationale, contre 30,3% aux Etats-Unis, selon l'étude menée par Isabel Martinez, du centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, Florian Scheuer de l'université de Zurich et la conseillère nationale Samira Marti (PS/BL) et basée sur les données fiscales entre 1969 et 2018. Cette proportion a crû de 27% depuis 1980, si bien que 19 des 26 cantons affichent des écarts de patrimoine plus forts qu'outre-Atlantique. La palme revient à Nidwald, où 69,33% de la richesse appartient aux 1%, suivi de Bâle-Ville, Schwytz et Obwald. Genève est le premier canton romand, avec une concentration de 56,01% aux mains de quelque 500 contribuables.

SUISSE-UE : Suite aux nouveaux accords conclus entre la Suisse et l'Union européenne (UE), le patronat et les syndicats suisses se sont entendus sur 20 mesures pour protéger les salaires, affirment mercredi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Parmi elles figurent de nouvelles règles pour les conventions collectives de travail, une procédure d'annonce numérique pour les entreprises étrangères et une responsabilité élargie des entreprises pour les sous-traitants. Ces accords doivent encore être approuvés par les organes compétents des associations.

ST-GINGOLPH : La commune de St-Gingolph (VS) a encaissé plus de la moitié des impôts et taxes qui n'avaient pas été réclamés ces dernières années en raison de négligences comptables, rapporte mercredi Le Nouvelliste. «Depuis décembre, environ 850'000 francs de créances arriérées ont pu être récupérés», a annoncé le président de la commune Gérald Derivaz lundi soir devant le conseil législatif. «Un travail important doit encore être fait jusqu'au mois de mai» pour combler le trou d'environ 1,5 million de francs lié à ces factures ouvertes, a-t-il ajouté. Cette somme correspond à un tiers du budget annuel de la commune.

ALIMENTATION : Le directeur de Coop Philipp Wyss rejette dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt de mercredi les critiques concernant les marges excessives sur les produits biologiques. «Ce n'est pas du tout vrai», lâche-t-il. Le surveillant des prix Stefan Meierhans a récemment dénoncé des indices de marges élevées chez Migros et Coop. M. Meierhans parle toujours de la marge brute, mais c'est la marge nette qui est pertinente, lui répond M. Wyss dans les journaux. «Et en fin de compte, elle n'est pas plus élevée pour les produits biologiques que pour les produits conventionnels», affirme-t-il, précisant que, sur 100 francs de chiffre d'affaires, il ne reste à Coop que 1,7 franc net, car la majeure partie est dépensée pour les fournisseurs, le personnel et les frais d'exploitation.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020) : un Allemand de 23 ans, impliqué dans la mouvance complotiste, abat neuf jeunes, tous d'origine étrangère, devant deux bars à chicha d'Hanau, près de Francfort. Il est ensuite rentré chez lui où il a tué sa mère avant de se suicider.

- Il y a 25 ans (2000) : décès de l'artiste autrichien Friedensreich Hundertwasser. Il était né en 1928.

- Il y a 25 ans (2000) : pour la première fois, une femme est ordonnée prêtre en Suisse. Denise Wyss est ordonnée à Baden au sein de l'Eglise catholique-chrétienne.

- Il y a 65 ans (1960) : naissance du prince Andrew, troisième enfant de la reine Elizabeth II d'Angleterre.

- Il y a 70 ans (1955) : naissance de l'écrivaine américaine Siri Hustvedt ("Elégie pour un Américain», «Un été sans les hommes").

- Il y a 70 ans (1955) : naissance de l'acteur américain Jeff Daniels ("La rose pourpre du Caire», «Dumb and Dumber").

- Il y a 75 ans (1950) : naissance du guitariste britannique Andy Powell, membre du groupe Wishbone Ash.

Le dicton du jour

«La nouvelle lune de février sert, pour l'année, de calendrier».