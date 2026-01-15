Maria Corina Machado a dit avoir "offert" la médaille de son prix Nobel de la paix à Donald Trump. ATS

L'opposante vénézuelienne Maria Corina Machado a dit avoir «offert» à Donald Trump la médaille de son prix Nobel de la paix lors de leur rencontre à la Maison Blanche jeudi.

Keystone-SDA ATS

«J'ai offert au président des Etats-Unis la médaille du prix Nobel de la paix», a-t-elle déclaré à des journalistes au Capitole, siège du Congrès américain.

Interrogée pour savoir si le président américain avait gardé la médaille, elle n'a pas répondu.