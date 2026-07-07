Marine Le Pen a annoncé mardi soir sur TF1 sa candidature à l'élection présidentielle, malgré sa condamnation pour détournement de fonds, contre laquelle elle entend se pourvoir en cassation pour «suspendre les effets» de cette décision.

«Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle», a déclaré Marine Le Pen sur le plateau du 20h de TF1.

France Marine Le Pen sera candidate à l'élection présidentielle de 2027

Elle pourra ainsi «faire campagne sans bracelet électronique».

«Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle», a-t-elle déclaré, assurant qu'elle «ne changerai(t) pas d'avis» en dépit du risque de voir sa peine confirmée d'ici quelques mois, car elle entend utiliser «les voies de recours» qui lui sont offertes «pour pouvoir défendre (son) innocence».

Marine Le Pen a aussi affirmé qu'elle formerait «un ticket gagnant» avec Jordan Bardella lors de la campagne de la présidentielle de 2027 et confirmé qu'elle nommerait Premier ministre le président du RN si elle remportait l'élection l'an prochain.

«Je pense que ce couple politique que nous formons peut vraiment changer les choses», a affirmé sur TF1 Marine Le Pen, promettant qu'allait démarrer «très rapidement» avec Jordan Bardella la campagne présidentielle.