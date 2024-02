«Nous devons nous préparer à des guerres»

Selon le chef des Relations internationales de la Défense, Markus Mäder, la Suisse doit se préparer à des guerres, même si l'on peut espérer qu'elles ne se produiront jamais, a déclaré Mäder dans une interview au «SonngtagsBlick».

"La paix est la condition préalable à la sécurité et à la prospérité", a déclaré le secrétaire d'État à la politique de sécurité, Markus Mäder, au "SonntagsBlick". ATS

«Plus nous sommes préparés, plus l'effet dissuasif est important», a déclaré Markus Mäder dans une interview publiée par blick.ch dans la nuit de samedi à dimanche.

Après sa participation à la conférence sur la sécurité à Munich, le chef de la sécurité a de nouveau souligné que la Suisse devait donc renforcer sa capacité de défense et approfondir la collaboration avec ses partenaires. «Il y a des raisons de s'inquiéter en Europe», a-t-il déclaré.

La Russie est une menace réelle et la Suisse doit axer sa politique de sécurité sur la réalité. Elle doit s'occuper d'un monde «qui existe – et non d'un monde que nous aimerions avoir», a déclaré Mäder.

Un ordre mondial basé sur des règles

Le plus grand danger qui menace la Suisse est un ordre mondial qui ne serait plus basé sur des règles, a-t-il dit. «La Suisse s'engage justement pour un ordre basé sur des règles et pour le respect du droit international».

Cet engagement s'est également manifesté en faveur d'une conférence pour la paix en Ukraine. A la mi-janvier, la ministre de la Défense Viola Amherd a annoncé que la Suisse était prête à organiser une telle conférence. «Nous préparons cela en sachant que c'est une tâche exigeante», a déclaré Markus Mäder lorsqu'on lui a demandé s'il avait trouvé de nouveaux soutiens pour cette réunion lors de la Conférence sur la sécurité. Il faut maintenant donner du temps à la diplomatie, a-t-il ajouté.

sifr, ats