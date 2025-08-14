  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Martigny Karin Keller-Sutter a verni le nouveau Barryland

ATS

14.8.2025 - 14:49

Le nouveau parc thématique Barryland à Martigny consacré aux chiens St-Bernard a été officiellement verni, jeudi après-midi, en présence de la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter. Les lieux sont déjà accessibles au public depuis le 26 juin.

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a posé avec Zeus, dont elle est la marraine et Xcell, à l'occasion de sa visite au Barryland de Martigny.
La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a posé avec Zeus, dont elle est la marraine et Xcell, à l'occasion de sa visite au Barryland de Martigny.
ATS

Keystone-SDA

14.08.2025, 14:49

14.08.2025, 14:51

Marraine depuis 5 ans d'un St-Bernard prénommé Zeus, né en 2020, Karin Keller-Sutter voue un véritable amour aux quadrupèdes. «Dès mon enfance, j'ai grandi avec des chiens, j'en avais encore un jusqu'en janvier 2019, Zeus est venu me voir deux fois à Berne, dont lors de mon élection comme présidente de la Confédération (ndlr: en décembre dernier)», a-t-elle résumé, au terme d'une visite privée de 30 minutes environ. «Les St-Bernard font partie des symboles de notre pays, tels le fromage, le chocolat ou l'or.»

Tout pour les toutous. «C'est un rêve qui se réalise» -Barryland imprime sa patte à Martigny

Tout pour les toutous«C'est un rêve qui se réalise» -Barryland imprime sa patte à Martigny

La fondation a remplacé son ancien musée historique par un espace moderne, lumineux et interactif. Celui-ci s’étend sur 2400 mètres carrés. Les visiteurs ont la possibilité d’observer ces chiens dans leur environnement naturel et d’assister aux soins qui leur sont prodigués.

Les plus lus

Trump à propos de Poutine: de la flatterie à l'agacement
Le garçon à l’origine du drame de la piscine des Mélèzes a été retrouvé
F-35 : Trump s’est-il encore joué de la Suisse?
Fabian Cancellara en deuil : «Je ne serais pas là où je suis sans toi»
Valon Behrami : «Ma tante a dû regarder son mari se faire tirer dessus»
Piratage de dizaines de milliers de passeports dans des hôtels