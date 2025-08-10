  1. Clients Privés
Les F-35 restent d’actualité Martin Pfister ouvert à acheter plus d'armement aux Etats-Unis

ATS

10.8.2025 - 15:17

Martin Pfister est «ouvert» à passer de nouvelles commandes d'armement aux Etats-Unis pour tenter de réduire les droits de douane de 39% décidés par Donald Trump. Il l'a dit à Keystone-ATS dimanche en marge de la Fête fédérale de tir des jeunes à Saint-Triphon.

Le Conseiller fédéral Martin Pfister se dit ouvert à acheter davantage d'armement aux Etats-Unis.
Le Conseiller fédéral Martin Pfister se dit ouvert à acheter davantage d'armement aux Etats-Unis.
ATS

Keystone-SDA

10.08.2025, 15:17

10.08.2025, 15:20

«Les achats militaires sont importants pour les relations avec les Etats-Unis», a souligné le ministre de la défense. «Il faut cependant d'abord trouver un chemin de discussion avec les Américains» afin de faire avancer globalement le dossier.

Espagne, Inde, Canada. Ventes annulées, doutes... - Avec les droits de douane, un vent contraire souffle sur les F-35

Espagne, Inde, CanadaVentes annulées, doutes... - Avec les droits de douane, un vent contraire souffle sur les F-35

Le Zougois a également rappelé que le Conseil fédéral «a choisi de ne pas remettre en question le contrat en cours pour l'achat d'avions F-35. «Reste à régler la question du prix fixe», a conclu le chef du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

